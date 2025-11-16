Нашето пътуване из Москва тази година

Днес в Москва не само падна първият сняг и застудя, но и професионалната общност на екскурзоводите в столицата се попълни с възпитаници на нашия курс.

Пътят не беше лесен: изминахме повече от 100 километра, видяхме над 200 обекта, записахме видео с обем почти 200 гигабайта, говорихме повече от 500 часа! И през цялото това време с нас беше наставник, чутлив педагог и професионалист, сертифициран екскурзовод в столицата Олга Зотова

И благодарение на цялата тази работа на заключителната атестация слушателите представиха 16 уникални методически карти на екскурзионни маршрути по Москва. Това бяха тематични, обзорни, архитектурни и литературни екскурзии.

Благодарим на Анастасия Хон за вдъхновението на първите лекции и на Инна Капичникова за участието в заключителната атестация.

Пожелаваме на нашите възпитаници творчески и професионални успехи, късмет на държавната атестация и очакваме покани за екскурзии.

