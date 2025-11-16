„Възраждане“ е против концесия на Летище Пловдив

Народният представител от „Възраждане“ Емил Янков и местната структура на политическата организация в Пловдив изразяват категоричното си несъгласие с начина, по който се управлява Летище Пловдив и с намеренията на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаването му на чуждестранни компании чрез концесия.

„Днес беше обявено, че проваленият кмет от ГЕРБ на община Пловдив, заместник-кметът по култура, археология и туризъм, кметове от общините във Фонда за развитие на Летище Пловдив, както и други официални лица, ще присъстват на церемонията по посрещането на първия полет от редовната линия до Братислава на летище „Пловдив“. Въпреки значимостта на събитието, нито един представител на „Възраждане“ не е поканен – въпреки че това е единствената политическа сила, която последователно защитава националния интерес Летището да остане държавно, а печалбата му – в България“, категоричен е Емил Янков.

Според него днешното събитие е поредната важна стъпка към утвърждаването на Летище Пловдив като регионален авиационен център и към разширяването на въздушната свързаност между България, Словакия и Европа.

„Парадоксално е, че правителството планира изграждането на нова железопътна връзка между летището и ЖП гара Пловдив за сметка на държавата, само за да може след това да отдаде летището на концесия. При правилно управление, държавата може да развива летището и да печели от него“, каза още Янков.

„Възраждане“ настоява за незабавно прекратяване на всякакви корупционни схеми и за прозрачност в управлението на стратегическата инфраструктура.

„Ние, от „Възраждане“, и аз, като народен представител от Пловдив, категорично се противопоставяме на намеренията на министъра на транспорта да подарява българска инфраструктура от стратегическо значение на чуждестранни компании срещу жълти стотинки. Когато „Възраждане“ поеме управлението на Родината ни, всички тези корупционни сделки ще бъдат разследвани и виновните ще понесат заслужени последствия“, категоричен е народният представител Емил Янков.

