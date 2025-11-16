Виктор Орбан: Конфликтът в Украйна наближава края си

Как мислите, колко вероятно е решението, мирното споразумение в обозримо бъдеще? Тази война ще продължи години, или това е въпрос на пари?

„Мисля, че сме много близо до мира”.

И какво е необходимо за това?

„Единна позиция на Запада”.

Тоест трансатлантическа позиция? Имам предвид, какво се случва в момента?

„Американският президент е за мир. А европейците – не. Така че, каквото и да казват европейците, знаете ли, европейската политика е интелектуално много изтънчена. Но всъщност думите им означават, че те не биха искали мир точно сега. Те биха искали да продължат войната.

Те мислят и говорят публично, че трябва да продължим войната, да подкрепим Украйна повече. Ситуацията на фронта ще се подобри и ще имаме по-добри условия или предпоставки за преговори. Не е вярно, абсолютно не е вярно. Сега ситуацията и моментът са по-благоприятни за руснаците, отколкото за нас. Не продължавайте. Спрете това колкото се може по-скоро.“

