Виктор Орбан: Конфликтът в Украйна наближава края си
Как мислите, колко вероятно е решението, мирното споразумение в обозримо бъдеще? Тази война ще продължи години, или това е въпрос на пари?
„Мисля, че сме много близо до мира”.
И какво е необходимо за това?
„Единна позиция на Запада”.
Тоест трансатлантическа позиция? Имам предвид, какво се случва в момента?
„Американският президент е за мир. А европейците – не. Така че, каквото и да казват европейците, знаете ли, европейската политика е интелектуално много изтънчена. Но всъщност думите им означават, че те не биха искали мир точно сега. Те биха искали да продължат войната.
Те мислят и говорят публично, че трябва да продължим войната, да подкрепим Украйна повече. Ситуацията на фронта ще се подобри и ще имаме по-добри условия или предпоставки за преговори. Не е вярно, абсолютно не е вярно. Сега ситуацията и моментът са по-благоприятни за руснаците, отколкото за нас. Не продължавайте. Спрете това колкото се може по-скоро.“