Защо пържените картофи у дома не стават като в ресторанта? 6 грешки, които правим
Златисти и хрупкави отвън, пухкави отвътре – добрите пържени картофи зависят не толкова от сложна рецепта, колкото от няколко важни детайла.
Пържените картофи изглеждат като едно от най-лесните неща за приготвяне. Нарязваме картофите, загряваме мазнината и пържим.
Само че резултатът у дома често е различен – картофите омекват, попиват мазнина или потъмняват, преди да станат истински хрупкави.
Причината обикновено е в няколко малки грешки.
- Избираме неподходящи картофи
Различните сортове съдържат различно количество нишесте и вода. За пържене обикновено са по-подходящи картофи с повече нишесте, които могат да развият хрупкава повърхност и пухкава вътрешност.
2. Не ги изплакваме
След нарязването по повърхността остава свободно нишесте.
Изплакването със студена вода помага да премахнем част от него и може да допринесе за по-добра текстура.
След това обаче идва още по-важна стъпка.
3. Оставяме картофите мокри
Водата и горещата мазнина са лоша комбинация.
След изплакването картофите трябва да бъдат много добре подсушени с чиста кърпа или кухненска хартия.
Това помага както за по-доброто пържене, така и за намаляване на опасното пръскане на мазнината.
4. Слагаме прекалено много наведнъж
Ако напълним съда с картофи, температурата на мазнината пада.
Вместо бързо да се образува коричка, картофите започват да се готвят по-бавно и могат да попият повече мазнина.
По-добре е да пържим на няколко порции.
5. Очакваме една температура да свърши всичко
Един от класическите методи за пържени картофи използва двойно пържене.
Първото готвене е при по-ниска температура, за да омекне вътрешността. След кратка почивка картофите се връщат в по-гореща мазнина, за да получат златиста и хрупкава коричка.
Това изисква малко повече време, но разликата може да бъде значителна.
6. Оставяме готовите картофи да се задушат
След пърженето не ги затваряйте веднага в съд с капак.
Парата бързо омекотява хрупкавата повърхност.
Оставете ги за кратко върху решетка или кухненска хартия и ги поднесете възможно най-скоро.
Малката формула за по-добри картофи
Подходящ картоф + добре подсушена повърхност + достатъчно гореща мазнина + малки порции.Понякога именно тези дребни подробности разделят меките домашни картофи от онези златисти картофки, които изчезват от чинията още преди да сме сервирали основното.
Текст: Жаклин Златанова
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