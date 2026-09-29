Златисти и хрупкави отвън, пухкави отвътре – добрите пържени картофи зависят не толкова от сложна рецепта, колкото от няколко важни детайла.

Пържените картофи изглеждат като едно от най-лесните неща за приготвяне. Нарязваме картофите, загряваме мазнината и пържим.

Само че резултатът у дома често е различен – картофите омекват, попиват мазнина или потъмняват, преди да станат истински хрупкави.

Причината обикновено е в няколко малки грешки.

Избираме неподходящи картофи

Различните сортове съдържат различно количество нишесте и вода. За пържене обикновено са по-подходящи картофи с повече нишесте, които могат да развият хрупкава повърхност и пухкава вътрешност.

2. Не ги изплакваме

След нарязването по повърхността остава свободно нишесте.

Изплакването със студена вода помага да премахнем част от него и може да допринесе за по-добра текстура.

След това обаче идва още по-важна стъпка.

3. Оставяме картофите мокри

Водата и горещата мазнина са лоша комбинация.

След изплакването картофите трябва да бъдат много добре подсушени с чиста кърпа или кухненска хартия.

Това помага както за по-доброто пържене, така и за намаляване на опасното пръскане на мазнината.

4. Слагаме прекалено много наведнъж

Ако напълним съда с картофи, температурата на мазнината пада.

Вместо бързо да се образува коричка, картофите започват да се готвят по-бавно и могат да попият повече мазнина.

По-добре е да пържим на няколко порции.

5. Очакваме една температура да свърши всичко

Един от класическите методи за пържени картофи използва двойно пържене.

Първото готвене е при по-ниска температура, за да омекне вътрешността. След кратка почивка картофите се връщат в по-гореща мазнина, за да получат златиста и хрупкава коричка.

Това изисква малко повече време, но разликата може да бъде значителна.

6. Оставяме готовите картофи да се задушат

След пърженето не ги затваряйте веднага в съд с капак.

Парата бързо омекотява хрупкавата повърхност.

Оставете ги за кратко върху решетка или кухненска хартия и ги поднесете възможно най-скоро.

Малката формула за по-добри картофи

Подходящ картоф + добре подсушена повърхност + достатъчно гореща мазнина + малки порции.Понякога именно тези дребни подробности разделят меките домашни картофи от онези златисти картофки, които изчезват от чинията още преди да сме сервирали основното.

Текст: Жаклин Златанова

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