Кадифената текстура не винаги изисква течна сметана – понякога нишесте, зеленчуци или правилната техника са напълно достатъчни.

Когато искаме кремообразен сос, първата мисъл често е сметана.

Но има много други начини.

Пасирани зеленчуци

Картоф, карфиол, тиква, морков или добре сварен лук могат да придадат плътност и гладка текстура.

Методът работи особено добре при супи и зеленчукови сосове.

2. Вода от пастата

Нишестената вода от варенето на пастата може да помогне на мазнината и течността в соса да се свържат.

Добавяйте малко по малко и разбърквайте енергично.

3. Кисело мляко

При подходящи ястия то може да даде едновременно кремообразност и приятна киселинност.

Трябва обаче да внимаваме с много висока температура, защото може да се пресече.

4. Боб или нахут

Малко количество добре сварени и пасирани бобови култури може да сгъсти супа или сос и да добави плътност.

5. Сирене

Твърдите сирена могат да помогнат за създаването на богат сос, особено при паста.

Тук температурата е важна – прекалено силният огън може да даде неравна или мазна текстура.

6. Емулсия с масло

Понякога няколко малки кубчета студено масло, разбъркани в соса извън силния огън, могат да му придадат гладкост и блясък.

Кремообразно не означава задължително „пълно със сметана“.

Често текстурата е въпрос на техника.

Текст: Жаклин Златанова

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