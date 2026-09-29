C-Beauty набира популярност в Азия

Новата тенденция в социалните мрежи C-Beauty все по-успешно навлиза на чуждестранните пазари, особено в Южна Корея, Япония и Югоизточна Азия. Съчетанието от характерна китайска естетика, конкурентни цени на козметични продукти и развита производствена верига помага на китайските марки да привличат все повече млади потребители.

В Южна Корея вносът на козметика от Китай през 2025 г. е достигнал 146,38 млн. долара, което е увеличение с 29% на годишна база. През първата половина на тази година ръстът е 28,3%. Китайските марки вече не разчитат само на трансграничната електронна търговия, а навлизат и в местни онлайн платформи и физически магазини.

Популярността им се дължи и на различната естетика. Докато K-Beauty (козметични продукти в корейски стил) залага на естествен и семпъл вид, C-Beauty (китайската естетика) се отличава с по-ярък грим, блестящи елементи и по-драматични цветове, които лесно се разпространяват чрез кратки видеа. Китайският стил постепенно се превръща в предпочитано средство за индивидуално изразяване сред част от младите корейци.

В Япония през първата половина на годината вносът на китайски декоративна и базова козметика е нараснал с 22,8%. Китайските продукти вече заемат трето място сред основните страни доставчици. Популярността на китайския грим в Япония започва да се увеличава още около 2019 г., а достъпните цени, функционалността и атрактивният дизайн допълнително привличат местните потребители.

В Югоизточна Азия C-Beauty също набира скорост. През първите пет месеца на тази година Китай изпреварва Южна Корея като най-голям доставчик на декоративна и базова козметика за Тайланд, като китайският внос нараства с 43,5% на годишна база.

Анализатори посочват, че предимство за китайските марки са бързото разработване на нови продукти, развитата производствена верига и опитът в кратките видеа, лайвстрийминга и инфлуенсър маркетинга. Някои компании вече адаптират продуктите си към местния климат и потребителските предпочитания, което показва преход от стратегията „ниска цена“ към по-силна локализация.

С нарастващото влияние на китайската популярна култура козметиката постепенно се превръща не само в продукт, но и в своеобразен прозорец към китайската естетика и съвременната култура