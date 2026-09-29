Любомир Монов в Брюксел: Европейската отбранителна готовност изисква по-добра координация и съвместни действия

Заместник-министърът на отбраната постави акцент върху военната мобилност, противовъздушната и противоракетната отбрана, дроновете и по-широкото участие на българската отбранителна индустрия в европейски проекти

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов участва в Брюксел в заседанието на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС и в заседанието на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана (EDA). Провеждането на заседанията на 28 септември е потвърдено и от Съвета на ЕС.

В рамките на форума на EDA беше представен и обсъден Първият годишен доклад за отбранителната готовност. Документът беше оценен като основа за отчитане на постигнатия напредък и определяне на следващите приоритети пред държавите членки. Съветът на ЕС също съобщи, че министрите са обменили мнения по първия годишен доклад за отбранителната готовност.

В изказването си Любомир Монов подчерта необходимостта от по-силна и ефективна Европейска агенция по отбрана, която да подпомага държавите членки при изграждането на отбранителни способности и използването на инструментите на ЕС.

Той подкрепи мерките за укрепване на EDA, включително разширяването на функциите на Агенцията в областта на иновациите, развитието на способности и съвместното придобиване на отбранителни продукти и услуги. Самата EDA съобщи след заседанието, че държавите членки са одобрили следваща фаза от укрепването на Агенцията с акцент върху съвместните придобивания, отбранителните иновации и съвместното развитие на способности.

Особен акцент в българската позиция беше поставен върху военната мобилност като ключов фактор за сигурността на Източния фланг и Черноморския регион. Монов открои и необходимостта от развитие на способности в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана, дроновете и системите за противодействие на безпилотни летателни апарати.

„Европейската отбранителна готовност изисква не само увеличаване на инвестициите, но и по-добра координация и съвместни действия на държавите членки. Европейската агенция по отбрана може да има все по-значима роля в този процес“, заяви Любомир Монов.

В рамките на посещението си в Брюксел заместник-министърът проведе и двустранна среща със Себастиан Хартман, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на отбраната на Германия.

Разговорите бяха насочени към задълбочаване на двустранното военно сътрудничество и конкретните стъпки за ускоряване на съвместните проекти по инструмента SAFE.

Българската страна постави акцент върху по-широкото включване на българската отбранителна индустрия в изпълнението на проектите чрез индустриално сътрудничество и интегриране в европейските вериги за доставки. Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на дългосрочни партньорства с германската отбранителна индустрия.