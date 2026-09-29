Спортният празник „Малките спортисти“ събра деца от 19 училища в Казанлък

Инициативата на стадион „Севтополис“ даде начало на проект за подкрепа и развитие на талантливите деца и ученици в общината

С много усмивки, настроение и спортен дух стадион „Севтополис“ събра малки спортисти от 19 училища в община Казанлък, както и представители на местни спортни клубове.

Спортният празник „Малките спортисти“ беше открит от заместник-кмета Сребра Касева и постави началото на дейностите по проекта „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък“.

Децата се включиха в разнообразни спортни игри със състезателни елементи. Този път обаче нямаше победители и победени – основният акцент беше поставен върху движението, забавлението, отборния дух и радостта от спорта.

Всички малки спортисти получиха медали за участието си, а отборите бяха отличени с купи и грамоти.

Празникът е част от Европейската седмица на спорта и е първата от поредица инициативи, чрез които Община Казанлък ще насърчава развитието и изявата на талантливите деца и ученици.

Предстоящите дейности ще обхванат различни направления – спорт, изкуства, култура, STEM и чужди езици, като целта е да бъдат създадени повече възможности за развитие и представяне на способностите на младите хора в общината.