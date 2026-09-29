Капацитетът на Китай за дълбоководно сондиране достига ниво от 5 000 метра

Китайският океански сондажен кораб „Мънсян“ (Мечта) е поставил национален рекорд в дълбоководното сондиране, като е повишил капацитета си до ниво от 5 000 метра, след като е взел проби от базалт от басейна на Южнокитайско море, съобщи Министерството на природните ресурси.

Друго важно китайско откритие от началото на тази година бе създаването на робот, способен да извършва триизмерно сондиране и мониторинг на морското дъно, разработен от Гуанджоуското управление за морски геоложки проучвания. Така Китай бележи значителен успех в технологиите за морско дълбоководно проучване и стратиграфски мониторинг.