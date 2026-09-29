Детски градини и училище в Хасково се включват в национална програма за сърдечно здраве

Над 34 000 деца и 1200 учители от цялата страна участват в инициативата, която ще насърчава здравословните навици през цялата учебна година

Детски градини и училище от Хасково стават част от национално движение за сърдечно здраве, което ще продължи през цялата учебна година. Началото е свързано с 29 септември – Световния ден на сърцето.

В инициативата от Хасково се включват децата и учителите от ДГ „Иглика“, ДГ „Славейче“, ДГ „Щурче“, ДГ „Звънче“, ДГ „Слънце“, ДГ „Зорница“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“.

Те стават част от „Училище със сърце“ – национално движение, насочено към изграждането на знания и полезни навици за сърдечно здраве още от детска възраст. Инициативата се провежда под егидата на Българската лига по хипертония (БЛХ), с професионалната подкрепа на кардиологичната общност и съвместно с Фондация „Сърце до сърце за България“.

34 000 деца от цялата страна се включват в инициативата

Децата и учителите от Хасково стават част от общо 34 000 деца и 1200 учители от 610 детски градини и училища в България, обединени около идеята грижата за сърдечното здраве да започва още в детството.

Програмата обхваща деца и младежи на възраст от 3 до 18 години. Целта е знанията за сърцето и здравословния начин на живот да бъдат представени чрез практически занимания, движение и малки ежедневни избори, които децата могат да пренасят и в своите семейства.

В детските градини и училищата участниците ще рисуват, танцуват и ще научават повече за начините, по които могат да се грижат за сърцето си. Заедно със своите учители те ще изпълнят първата си мисия и ще станат част от голямо символично живо сърце – „сърцето на България“.

Шест образователни мисии през учебната година

След стартовата инициатива всяка включила се детска градина и училище ще получи безплатен HEART BOX, съдържащ шест готови образователни мисии за цялата учебна година, адаптирани към различните възрастови групи.

Чрез кратки и увлекателни занимания децата ще учат повече за сърдечното здраве, движението, храненето и здравословните избори. Получените знания ще могат да споделят със своите родители, баби, дядовци и други близки.

Една от основните идеи на програмата е наученото да не остава само в класната стая. По този начин участващите детски градини и училища трябва да се превърнат в отправна точка, от която информацията и полезните навици за сърдечно здраве да достигат до цели семейства.

Всяка образователна институция, включила се в инициативата, ще получи официален сертификат. Най-активните детски градини и училища ще бъдат отличени като „Училище със сърце“ през май 2027 г.

На 29 септември децата от Хасково ще се присъединят към своите връстници от цялата страна в символичното общо „сърце на България“, с което ще бъде поставено началото на инициативите през новата учебна година.