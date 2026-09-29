РУДН стартира безплатен онлайн курс по руски език за желаещи от цял свят

Обучението е предназначено за ученици, студенти, преподаватели по руски език в чужбина и всички, които искат да подобрят езиковите си умения

Руският университет за дружба между народите (РУДН) стартира безплатен онлайн курс по руски език, насочен към ученици, студенти, преподаватели по руски език в чужбина и всички желаещи да изучават езика.

Обучението се провежда дистанционно, което дава възможност за участие на хора от различни държави.

Преподаватели от РУДН и интерактивни занятия

Курсът предлага обучение с опитни преподаватели от университета чрез специализирана онлайн платформа. Предвидени са интерактивни уроци на живо, а според информацията на организаторите участието е безплатно и няма скрити такси.

Желаещите да се включат трябва първо да попълнят кратка регистрационна форма. След регистрацията участниците ще получат по електронна поща достъп до платформата и информация за графика на занятията.

Регистрацията се извършва чрез платформата Switch2Russian.

Инициативата предоставя възможност както на хора, които тепърва искат да започнат да изучават руски език, така и на ученици, студенти и преподаватели, които желаят да развиват и усъвършенстват знанията си.