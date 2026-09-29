Пловдив събира водещи училища и експерти на националната среща GRS Connect 2026

Фокусът на двудневния форум ще бъде върху практическото приложение на изкуствения интелект в образованието, дигиталните умения на учениците и оптимизирането на работата в училищата

На 2 и 3 октомври Голямата конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще се превърне в център на съвременните образователни технологии и иновативните методи на преподаване. Третата национална среща на Google Reference Schools в България – GRS Connect 2026, ще събере 37 директори, учители и експерти от различни части на страната.

Организатор на събитието е Центърът за творческо обучение (ЦТО), а домакин и ключов партньор е Община Пловдив. Сред партньорите са още Google for Education, ERIDA и GEG AI PLOVDIV.

Пловдив със седем Google референтни училища

Изборът на Пловдив за домакин е свързан със силното присъствие на Google Reference Schools в града. Според организаторите Пловдив е градът с най-голяма концентрация на Google референтни училища в Европейския съюз.

Седем пловдивски училища притежават и поддържат този статут – ЕГ „Иван Вазов“, СУ „Черноризец Храбър“, ПГХХТ, СУ „Христо Г. Данов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Екзарх Антим I“ и ОУ „Яне Сандански“.

В GRS Connect 2026 ще участват представители на 18 от общо 23 референтни училища в България, както и на ОУ „Панайот Волов“ във Варна, което подготвя своята кандидатура за придобиване на статут.

Изкуственият интелект влиза в класната стая

Основен акцент в тазгодишното издание ще бъде практическото приложение на изкуствения интелект в учебния процес, изграждането на критично мислещи дигитални ученици и използването на новите технологии за намаляване на административната натовареност и повишаване на ефективността.

Училищата ще представят конкретни модели и практики, които вече прилагат.

ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив ще представи новия учебен предмет „Глобални комуникации и ИИ“, а СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще покаже интердисциплинарния урок „Изкуственият интелект и нашият живот“ по програмата Skills for Innovation.

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ в София ще демонстрира приложението на Gemini в урока „Соларна енергия“, а VII СУ „Найден Геров“ във Варна ще представи образователни ресурси, създадени с Gemini и Lovable в рамките на „Код за всеки: Твори с ИИ в училище“.

ОбУ „Христо Ботев“ в село Цонево ще сподели опит от обучението по модел 1:1 с AI, докато СУ „Васил Левски“ в Ардино ще покаже възможностите изкуственият интелект да бъде използван като връзка между различните учебни дисциплини.

ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ във Варна ще представи „Рецепти за успешен учебен процес“, а СУ „Христо Г. Данов“ в Пловдив ще покаже как AI може да бъде използван за оптимизиране на училищната администрация.

Експерти и образователни лидери се събират в Пловдив

Срещата ще бъде водена от Елена Вързилова, мениджър „Общности“ в ЦТО и учител в ЕГ „Иван Вазов“.

В събитието ще участват още Елена Гогова – регионален мениджър за Пловдив, Благой Цицелков – директор „Стратегически партньорства и комуникации“, Емилия Ганева – експерт „Професионално развитие“, и Станислав Христов – продуктов мениджър за Google for Education и Erida EMEA.

Сред участниците са също заместник-кметът на Пловдив Пламен Панов, началникът на отдел „Образование“ Донка Щилянова, експерти на общината и Светлана Михайлова, мениджър „Дигитална трансформация“ към Google за образованието за Централна и Източна Европа.

Във форума се включва и професионалната общност GEG BG AI Plovdiv, част от Google Educator Groups, която свързва български преподаватели с глобалната мрежа за обмен на практически опит и модели за използване на AI в образованието.

Стратегическо партньорство за AI в образованието

GRS Connect 2026 надгражда и партньорството между Община Пловдив и Центъра за творческо обучение. Двете страни подписаха Меморандум за стратегическо партньорство в областта на изкуствения интелект в образованието.

Документът предвижда обучение на учители, изграждане на защитена среда за работа с AI, разработване на етични правила, оборудване на AI лаборатории и създаване на практически модел, който да може да бъде прилаган както в България, така и извън страната.

Центърът за творческо обучение е организация в сферата на образователните технологии и партньор на Google for Education, Intel и LEGO Education. Организацията предоставя обучения, технологии и експертна подкрепа за модернизацията на училища и детски градини.

GRS Connect 2026 ще се проведе от 14:00 часа на 2 октомври до 17:00 часа на 3 октомври в Голямата конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив.

Официална информация за събитието е достъпна на сайта на GRS Connect 2026.