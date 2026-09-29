Ден на отворените врати в стрелбищен комплекс „Бранителите на Стара Загора“ за празника на града

Деца до 16 години ще могат безплатно да опитат стрелба с пневматично оръжие под ръководството на лицензиран инструктор

„Клуб по стрелба – Стара Загора“ се включва в празничните прояви за Деня на Стара Загора – 5 октомври, с Ден на отворените врати в стрелбищен комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

Инициативата дава възможност на старозагорци и гостите на града да разгледат комплекса, да се запознаят с дейността на клуба и със стрелковия спорт. Вратите на комплекса ще бъдат отворени от 09.00 до 17.00 ч.

За децата до 16 години е предвидена възможност безплатно да опитат стрелба с пневматично оръжие. Участието ще бъде с придружител – родител, а заниманията ще се провеждат под ръководството на лицензиран инструктор.

Денят на отворените врати е част от инициативите, с които спортните клубове в Стара Загора се включват в празничната програма за 5 октомври.