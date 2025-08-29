Водещата на „ТОП 10/НАГРАДИ за мода, шоу, бизнес – София 2025“ Джулия Андонова ще заблести в рокля на дизайнерката Светлана Димитрова от бутик Angels Haus Art

На престижната церемония „ТОП 10/НАГРАДИ за мода, шоу, бизнес – София 2025“, която ще се състои на 10 октомври 2025 г. в хотел „Милениум“ / Black & White Club, водещата Джулия Андонова ще се появи в бляскава рокля, създадена специално за нея от дизайнерката Светлана Димитрова – едно от най-ярките имена в родния моден свят.

Светлана Димитрова е добре позната фигура в българския шоубизнес. През последните години тя създава визиите на множество популярни изпълнители, актьори, телевизионни звезди и творци. Стилът ѝ се отличава с екстравагантност, авангарден почерк и изискано усещане за официален блясък. Всички нейни тоалети се изработват с внимание към детайла, любов към модата и силен творчески заряд.

Кристина Димитрова с тоалет на Angels Haus Art



Angels Haus Art се намира в София, ул. Пиротска 16, и е любимо място за почитателите на високата мода и нестандартната елегантност.

Светлана Димитрова е многократно отличавана с награди от събитието „ТОП 10/НАГРАДИ за мода, шоу, бизнес“, организирано от популярния шоумен и попизпълнител Красимир Недялков.

Церемонията се провежда за 31-ви пореден път и събира най-успелите и креативни личности в света на модата, шоуто и бизнеса.

