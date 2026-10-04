Индустриалният туризъм показва Иркутска област отвътре – от газохимията до производството на рояли

Маршрутите в региона отвеждат посетителите до полимерен завод, водноелектрическа централа, производство на музикални инструменти и Музея на арсена

Как изглежда индустриалната Иркутска област отвътре? Индустриалният туризъм в региона предлага възможност посетителите да се запознаят със съвременни производствени технологии, инженерни съоръжения и предприятия с интересна история.

Сред обектите са съоръжения за производство на газохимикали, първата водноелектрическа централа от Ангарската каскада, предприятие за производство на пиана и рояли, както и музей, разказващ историята на производството и изследването на арсена.

„Ерата на Полимера“ в Уст-Кут

В Уст-Кут екскурзията „Ерата на Полимера“ представя Иркутския полимерен завод и съвременните технологии за производство на газохимикали.

Посетителите имат възможност да разгледат основните производствени съоръжения, да научат повече за технологичните процеси и да се запознаят с прилаганите мерки за екологична безопасност.

Първата ВЕЦ от Ангарската каскада

В Иркутск индустриалният маршрут продължава до водноелектрическата централа – първия етап от Ангарската каскада, построен между 1950 и 1959 година.

По време на обиколката посетителите се запознават с историята на централата, нейната структура и инженерните решения, използвани при изграждането ѝ.

Как се произвеждат пиана и рояли

Друга спирка е село Дзержинск, където работи „Азия Мюзик Компани“. Заводът произвежда пиана и рояли „Соната“, акустични системи и друго театрално-концертно оборудване.

Производственият комплекс заема площ от над 17 700 квадратни метра, а посещението позволява да се надникне в процеса по създаването на музикални инструменти и специализирано оборудване.

Музеят на арсена в Свирск

В Свирск се намира Музеят на арсена. Неговите експонати разказват историята на Ангарския металургичен завод, производството на бял арсен и ликвидирането на последиците от дейността на предприятието.

Отделна част от експозицията е посветена на историята на изследванията и употребата на арсен.

Индустриалният туризъм предлага различен поглед към Иркутска област – през технологиите, производствените съоръжения и историята на предприятията, участвали във формирането и развитието на региона.