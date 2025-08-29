Фестивал на палачинките в ШОС: Вкус на дома и руско гостоприемство

Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2025 г. ще се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. CGTN Stringer ще ви представи поредица за кулинарната култура на държавите членки, показвайки как палачинката, универсална тънка коричка, обхващаща безброй пълнежи, е придобила различни текстури и вкусове в Китай, Индия, Турция и Русия.



В това видео Елена Конева от Русия споделя своята кулинарна история. Нейните палачинки се приготвят с обичайни съставки – мляко, яйца и брашно – но носят истинския вкус на дома.



В Русия всяко семейство има своя собствена рецепта. Дебели или тънки, сладки или солени, палачинките са ежедневна храна. В продължение на векове палачинките са в сърцето на руските празненства. От сватби до помени и от Коледа до Масленица, на масата винаги има палачинки. Както се казва в поговорката: „Първата палачинка винаги е провал.“ Но дори и тези несъвършени палачинки все още носят радост на семействата в цяла Русия.



Следвайте Елена, докато обръща палачинките, и открийте как, току-що извадени от тигана и сервирани с чай, палачинките носят топлина и гостоприемство, предавани през поколенията.

Видео:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares