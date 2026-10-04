Издирван с Европейска заповед за арест българин е задържан в Гърция

45-годишният мъж е обвинен за присвояването на 12 превозни средства, сред които автомобили „Ферари“, „Ламборджини“, „Порше“ и „Мерцедес“

Български гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, е задържан в Гърция. Информацията е получена днес, 4 октомври 2026 г., в Районна прокуратура – Стара Загора от МВР.

45-годишният Ю.Я. е задържан около 10 часа при полицейска проверка в гр. Полигирос, Гърция.

Европейската заповед за арест е издадена от съда в Стара Загора през юли 2026 г. във връзка с обвинение, повдигнато от Районна прокуратура – Стара Загора.

Обвинението е за присвояване на 12 превозни средства

Според обвинението в периода от 3 октомври до 28 ноември 2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, Ю.Я. противозаконно е присвоил чужди движими вещи – различни по вид и марка превозни средства.

Става въпрос за 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке, които обвиняемият отказал да върне. Посочва се, че обсебването е в големи размери. Обвинението е за престъпление по чл. 206, ал. 3 във връзка с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че Ю.Я. се свързал с фирма със седалище в Стара Загора, занимаваща се с покупко-продажба и отдаване под наем на автомобили.

Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили и ремарке. Сред превозните средства имало такива от марките „Мерцедес“, „Ферари“, „Ламборджини“ и „Порше“.

По различно време през 2025 г. мъжът спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне превозните средства на фирмата след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

Не се явил пред прокуратурата и се укрил

В хода на разследването Ю.Я. многократно бил призоваван от Районна прокуратура – Стара Загора за извършване на процесуално-следствени действия и привличането му като обвиняем. Той обаче не се отзовал и се укрил.

Поради това обвинението е повдигнато по реда на задочното производство, а по искане на Районна прокуратура – Стара Загора съдът издал Европейска заповед за арест.

След задържането Ю.Я. ще бъде предаден на прокуратурата към Апелативния съд в Солун, за да започне процедурата по изпълнение на Европейската заповед за арест.

След предаването му от гръцките на българските власти прокуратурата ще поиска от съда спрямо него да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.