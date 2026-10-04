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Бургас посрещна 110 млади тенис таланти за европейските плейофи на Junior Orange Bowl 2026

Недялко Тенев

Състезатели от 19 европейски държави ще се борят за 16 квоти за финалите във Флорида

С парад на националните флагове в спортна зала „Младост“ беше даден официалният старт на европейските плейофи за Junior Orange Bowl 2026. Състезанието събира в Бургас 110 млади тенис таланти от 19 европейски държави.

Турнирът ще продължи до 11 октомври и ще определи носителите на 16 квоти за финалите на Junior Orange Bowl 2026 във Флорида, Маями.

Junior Orange Bowl е определян като най-престижния тенис турнир за деца до 12 и до 14 години. През него са преминали някои от най-големите имена в световния тенис, сред които Джон Макенроу, Бьорн Борг, Андре Агаси и Роджър Федерер. Турнирът е печелен и от състезателки като Габриела Сабатини, Анна Курникова и Коко Гоф.

Мачовете ще се играят на кортовете в парк „Езеро“

Срещите от европейските плейофи в Бургас ще се провеждат на червените кортове в парк „Езеро“.

Младите тенисисти са разпределени в четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години.

Кметът на Бургас Димитър Николов приветства участниците и подчерта интереса към тениса в града.

Тенисът е спорт, който се радва на голям интерес и публика в Бургас. Това е турнир, от който са тръгнали много от големите имена в тениса и аз съм убеден, че много скоро и вие ще бъдете много популярни световни имена“, заяви Николов.

На официалната церемония присъстваха Сливенският митрополит Арсений, кметът на Бургас Димитър Николов и заместник-областният управител Валентин Анестиев.

Посланици на турнира в Бургас са Цветана Пиронкова и сноубордистката Саня Жекова.

Още два международни тенис турнира в Бургас през октомври

Тенис програмата в Бургас през октомври ще бъде още по-наситена. Паралелно с европейските плейофи градът ще бъде домакин и на два турнира от календара на ITF World Tennis Tour.

Те ще съберат състезатели от различни държави, които ще се борят за точки за световната ранглиста.

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