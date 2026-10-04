Бургас посрещна 110 млади тенис таланти за европейските плейофи на Junior Orange Bowl 2026

Състезатели от 19 европейски държави ще се борят за 16 квоти за финалите във Флорида

С парад на националните флагове в спортна зала „Младост“ беше даден официалният старт на европейските плейофи за Junior Orange Bowl 2026. Състезанието събира в Бургас 110 млади тенис таланти от 19 европейски държави.

Турнирът ще продължи до 11 октомври и ще определи носителите на 16 квоти за финалите на Junior Orange Bowl 2026 във Флорида, Маями.

Junior Orange Bowl е определян като най-престижния тенис турнир за деца до 12 и до 14 години. През него са преминали някои от най-големите имена в световния тенис, сред които Джон Макенроу, Бьорн Борг, Андре Агаси и Роджър Федерер. Турнирът е печелен и от състезателки като Габриела Сабатини, Анна Курникова и Коко Гоф.

Мачовете ще се играят на кортовете в парк „Езеро“

Срещите от европейските плейофи в Бургас ще се провеждат на червените кортове в парк „Езеро“.

Младите тенисисти са разпределени в четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години.

Кметът на Бургас Димитър Николов приветства участниците и подчерта интереса към тениса в града.

„Тенисът е спорт, който се радва на голям интерес и публика в Бургас. Това е турнир, от който са тръгнали много от големите имена в тениса и аз съм убеден, че много скоро и вие ще бъдете много популярни световни имена“, заяви Николов.

На официалната церемония присъстваха Сливенският митрополит Арсений, кметът на Бургас Димитър Николов и заместник-областният управител Валентин Анестиев.

Посланици на турнира в Бургас са Цветана Пиронкова и сноубордистката Саня Жекова.

Още два международни тенис турнира в Бургас през октомври

Тенис програмата в Бургас през октомври ще бъде още по-наситена. Паралелно с европейските плейофи градът ще бъде домакин и на два турнира от календара на ITF World Tennis Tour.

Те ще съберат състезатели от различни държави, които ще се борят за точки за световната ранглиста.