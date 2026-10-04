BALKAN BRIDGE II: Над 58 кг наркотици, контрабандни стоки и оръжейни части са разкрити при мащабна международна операция

В акцията участват българските институции и партньорски служби от Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Гърция, Италия и Австрия, а Япония се включва като наблюдател

Резултатите от международната специализирана операция BALKAN BRIDGE II, проведена в периода 28 септември – 4 октомври, бяха представени на съвместен брифинг на ГКПП „Капитан Андреево“.

От българска страна операцията е реализирана от МВР – ГД „Гранична полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Национална полиция“ и Агенция „Митници“. В съвместните действия участват представители на партньорски служби от Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Гърция, Италия и Австрия.

Действията протичат под координацията на Фронтекс и с подкрепата на Европол в рамките на работната група „Балкански мост“ (BALKAN BRIDGE). Това е второто издание на операцията след първото ѝ провеждане през 2025 г.

Целта е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната. Действията обхващат основните български гранични пунктове по външните граници на ЕС, с фокус върху българо-турската граница, преходите с Гърция и Румъния и ключови точки за товарни превози във вътрешността на страната.

Антон Златанов: Това е най-мащабната международна операция, провеждана в България

Директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов определи BALKAN BRIDGE II като най-мащабната международна операция, провеждана в България, и като израз на доверието на партньорските служби към страната.

По думите му дори Япония се е включила като наблюдател.

В рамките на операцията на граничните пунктове в няколко различни случая са задържани девет мигранти, укрити в специално пригодени тайници в превозни средства.

Златанов посочи, че това е само първата стъпка, тъй като ГД „Гранична полиция“ продължава работата по разкриването на престъпните вериги и достигането до организаторите на каналите.

По предоставената информация граждани на Афганистан, Сирия и Мароко извършват най-голям брой опити за преминаване на границата. Продължава и активният обмен на информация с Турция.

Според Златанов мигрантският натиск в момента е на изключително ниски нива, като резултатите са с 40% по-добри спрямо миналата година.

Над 56 кг марихуана открити в употребявани мебели

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов определи международната операция като изключително успешна.

Най-голямото задържане в рамките на акцията е разкриването на над 56 кг марихуана на МП Лесово. Наркотичното вещество било укрито във фабричните кухини на употребявани дивани, превозвани с товарен микробус.

В превозното средство пътували двама германски граждани, които са задържани.

Бакалов съобщи още, че в рамките на операцията са задържани над 1100 пълнителя. Това идва на фона на установените през годината над 450 контрабандни огнестрелни оръжия.

В операцията са използвани и три митнически кучета.

Задържани са две осемметрови надуваеми лодки

Джан Гюнал от Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания (NCA) също отчете операцията като успешна и подчерта значението на координираните действия между партньорските организации.

Той открои задържането на две осемметрови надуваеми лодки, за които е направен опит да бъдат внесени нелегално. По думите му подобен тип плавателни съдове се използват за превоз на нелегални мигранти през Ламанша.

Ян Денеке от митническата администрация на Германия подчерта, че трансграничната престъпност не познава граници и използва различни възможности за незаконно движение на хора, стоки и пари. Според него целта на международните усилия е да се достигне до върха на престъпните групи.

Триандафилос Кириакидис от полицейските служби на Гърция също подчерта ангажираността на страната си и значението на съвместните действия.

Какво е разкрито при BALKAN BRIDGE II

Първоначалните резултати от операцията включват:

9 укрити лица ;

; над 58 кг наркотични вещества , основно марихуана;

, основно марихуана; над 300 000 къса контрабандни цигари и пури ;

; 672 вейп устройства и пълнители ;

; 58 680 мл течности за електронни цигари ;

; близо 20 кг тютюн за наргиле и пушене;

за наргиле и пушене; над 22 300 фалшиви текстилни изделия ;

; над 9000 опаковки парфюми, тоалетни води и козметични продукти ;

; 30 литра течен ароматен концентрат ;

; 1400 кг продукти на химическата промишленост ;

; 1720 опаковки лекарствени продукти ;

; 2 осемметрови недекларирани гумени лодки ;

; над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции ;

; 2 бронежилетки и части за тях, както и недекларирана валута и други стоки.

На брифинга на ГКПП „Капитан Андреево“ присъстваха още Елен Мари Брунхайм – вицепрезидент на USPE, Кади Вердщайм – член на изпълнителното бюро, Борислав Кьосев – вицепрезидент на Българската федерация по волейбол, Иво Велчев – главен секретар на USPE, комисар доц. д-р Милорад Йорданов – заместник-ректор на АМВР, и Иво Христов – директор на Центъра за бойна подготовка и спорт към АМВР.

Проведената операция показва значението на международното партньорство, координацията и обмена на информация при противодействието на трансграничната престъпност.