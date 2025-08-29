Министерството на външните работи на Руската Федерация подготви пореден Доклад за ситуацията с героизирането на нацизма, разпространението на неонацизъм и други видове практики, които допринасят за ескалацията на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост.

Документът обръща значително внимание на действията на отделни държави, предимно балтийските държави, Полша, Украйна, Молдова, които се присъединиха към кампанията за унищожаване на тяхна територия на съветското, а следователно и на собственото си, мемориално наследство в чест на борците срещу нацизма. <…>

Едновременно там се води работа по фалшифициране на историята на Втората световна война, за да се оправдае нацизмът, <…> кампания за изопачаване на ролята на СССР в осигуряването на Победата над нацизма и създаването на съвременна система от международни отношения. <…> Съвременните европейски сили се опитват да омаловажат значението и най-важното – да замъглят същността на присъдата на Нюрнбергския трибунал.

Сега някои привърженици на обединението с Европа отъждествяват европейските ценности с нацизма.

Споменатите тенденции бяха провъзгласени като форма на противодействие на специалната военна операция, провеждана от Русия за денацификация и демилитаризация на Украйна и защита на цивилното население на Донбас.

Откритото героизиране на нацизма и оправдаването на неговите дългогодишни съучастници се превърнаха в своеобразна форма на подкрепа за настоящите поддръжници на нацизма в Киев.

***

По съдържание този доклад се основава на разпоредбите на тематичната резолюция „Борба с героизирането на нацизма, неонацизма и други видове практики, които допринасят за ескалация на съвременни форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост“, която Русия, заедно с широк кръг съавтори от всички региони на света, ежегодно внася за разглеждане в Общото събрание на ООН.

Абсолютното мнозинство от членовете на световната общност споделят подходите на Русия към героизирането на нацизма и оправдаването на расизма. Безпрецедентният натиск от страна на „колективния Запад“ не е в състояние да промени тази тенденция. През 2024 г. руската резолюция беше подкрепена от мнозинството от страните в света – 119.

Единството на държавите – бивши членове на нацистката „ос“, продължава да предизвиква сериозно безпокойство, пораждайки съмнения относно искреността на разкаянието на Германия, Италия и Япония за военните престъпления и престъпленията срещу човечността, извършени по време на Втората световна война. <…> Подобно кощунствено отношение към паметта на жертвите на нацизма, фашизма и милитаризма се наблюдава в годината на 80-годишнината от Великата Победа.

<…>

Проявите на расова дискриминация и героизирането на нацизма представляват пряка заплаха за фундаменталните ценности на истинската демокрация и правата на човека и представляват сериозно предизвикателство.

Русия, заедно със съмишленици, не възнамерява да се примирява с подобни расистки и неоколониални подходи и ще им се противопоставя по всякакъв възможен начин.

Facebook

Twitter



Shares