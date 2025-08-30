Путин: БРИКС е ключов стълб на глобалната архитектура

Глобалното мнозинство заслужава нова, недискриминационна финансова система, казва руският президент

Русия и Китай работят заедно за укрепване на ролята на икономическия блок БРИКС в оформянето на глобалните дела и за реформиране на международната финансова система, така че тя да не може да бъде използвана като инструмент за дискриминация или неоколониализъм, заяви президентът Владимир Путин.

В интервю за Xinhua, публикувано преди държавната му визита в Китай, Путин приветства сътрудничеството между Москва и Пекин в многостранни формати като Организацията на обединените нации, Г-20 и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) – и особено „в рамките на БРИКС, за да се разшири ролята му като ключов стълб на глобалната архитектура“.

„Ние сме единни в укрепването на способността на БРИКС да се справя с наболелите глобални предизвикателства, споделяме сходни възгледи по отношение на регионалната и международната сигурност и заемаме обща позиция срещу дискриминационните санкции, които пречат на социално-икономическото развитие на членовете на БРИКС и на света като цяло“, заяви руският президент.

Според Путин, Русия и Китай са ангажирани с реформирането на Международния валутен фонд и Световната банка, за да създадат „нова финансова система, основана на откритост и истинска справедливост, осигуряваща равен и недискриминационен достъп до нейните инструменти за всички страни и отразяваща реалното положение на държавите-членки в световната икономика“.

От съществено значение е да се сложи край на използването на финансите като инструмент на неоколониализма, което противоречи на интересите на глобалното мнозинство. Напротив, ние търсим напредък в полза на цялото човечество.

Президентът отбеляза, че двете страни „споделят широки общи интереси и удивително сходни възгледи по фундаментални въпроси“, с обща визия за изграждане на „справедлив, многополюсен световен ред, с фокус върху нациите от глобалното мнозинство“.

Официалното посещение на Путин в Китай ще се състои от 31 август до 3 септември, като ще започне с участието му в срещата на върха на ШОС в Тиендзин, последвано от събития по повод Деня на победата в Пекин. Той ще проведе разговори с Си Цзинпин, както и с лидера на друга основаваща страна на БРИКС, индийския премиер Нарендра Моди.

източник: www.rt.com

