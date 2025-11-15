Виетнамският партиен лидер се среща с висш служител на ККП

Генералният секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (ККП) То Лам се срещна в четвъртък в Ханой с Ли Шулей, член на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП) и ръководител на отдела за връзки с обществеността на Централния комитет на ККП.

Ли, който ръководеше делегация на ККП на посещение във Виетнам, отбеляза, че китайската страна е готова да работи с Виетнам за засилване на обмена и сътрудничеството между двете партии, задълбочаване на сътрудничеството в области като търговия и икономика, наука и технологии, преса и публикации, култура и туризъм, както и младеж.

Китай е готов да постигне солиден напредък в изграждането на китайско-виетнамската общност със споделено бъдеще, добави Ли.

Лам изрази готовността на Виетнам да поддържа тесен обмен на високо ниво с Китай, да засилва обмена и сътрудничеството в различни области, да консолидира обществената подкрепа за двустранното приятелство и да работи заедно по пътя на модернизацията.

По време на посещението Ли се срещна и с Нгуен Суан Танг, член на Политбюро на Централния комитет на КПВ и председател на Централния теоретичен съвет, и проведе разговори с Трин Ван Куйет, член на Секретариата на Централния комитет на КПВ и ръководител на Комисията за информация, образование и масова мобилизация на Централния комитет на КПВ.

Ли също така присъства на 20-ия теоретичен семинар между ККП и КПВ и произнесе основна реч.

