Китайското външно министерство гражданите си да избягват пътувания до Япония

Министерството на външните работи на Китай и неговото посолство и консулства в Япония призоваха в петък китайските граждани да избягват пътувания до Япония в близко бъдеще, позовавайки се на неотдавнашното засилване на атаките срещу китайски граждани в Япония.

Китайското посолство в Япония заяви в изявление, че Япония е преживяла социални вълнения от началото на тази година, с ръст на престъпленията и атаките, насочени срещу китайски граждани. Много случаи остават неразкрити, а безопасността на китайските граждани в Япония продължава да се влошава.

Наскоро японският премиер Санае Такаичи направи очевидно провокативни забележки по отношение на тайванския въпрос, сериозно накърнявайки атмосферата за междуличностен обмен между Китай и Япония и създавайки значителни рискове за личната безопасност и живота на китайските граждани в Япония, се казва в изявлението.

В тази връзка китайското външно министерство, заедно с китайското посолство и консулства в Япония, силно съветват китайските граждани да избягват пътувания до Япония в близко бъдеще. Тези, които в момента са в Япония, трябва да следят отблизо местните условия за сигурност, да засилят предпазните мерки и да засилят самозащитата си. В случай на спешност те трябва незабавно да докладват в полицията и да поискат съдействие от китайското посолство или консулства.

Шест авиокомпании, а именно Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и Xiamen Airlines, издадоха в събота известия, в които се посочва, че билетите за дати на пътуване преди 31 декември, които включват маршрути до Япония и отговарят на съответните условия, могат да бъдат възстановени или променени безплатно.

