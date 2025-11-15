ЦПЛР – Бургас взе участие в националното съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие във Велико Търново

ЦПЛР– Бургас взе активно участие в националното съвещание на директорите на ЦПЛР, което се проведе във Велико Търново.

Форумът събра представители от цялата страна, за да обсъдят важни и актуални теми, свързани с бъдещото развитие на системата за личностна подкрепа за децата и младежите.

Събитието беше почетено от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, както и от Анелия Йотова – главен експерт „Приобщаващо образование“ в МОН.

Тяхното присъствие и активното им участие в дискусиите подчертаха значимостта на центровете за подкрепа на личностното развитие като ключов елемент от образователната система.

В рамките на съвещанието бяха разгледани редица важни теми, сред които:

актуализиране на нормативните документи, регулиращи дейността на ЦПЛР;

предложения за промени в законодателството;

въпроси от трудово-правен характер, касаещи работещите в системата;

тенденции и предизвикателства в организацията на извънкласните дейности и услугите за деца.

Представители на ръководството на ЦПЛР – Бургас се включиха активно в обсъжданията, като споделиха своя опит и добри практики, които допринасят за развитието на качествени и устойчиви дейности за децата и младежите в региона.

Организаторите на събитието бяха осигурили отлични условия, а атмосферата беше изпълнена с професионализъм и колегиалност.

