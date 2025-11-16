Зафиров: Левицата доказва, че трудните решения, а не популизмът, движат държавата напред

Вицепремиерът откри международния турнир по таекуон-до в града под тепетата

Председателят на НС на БСП и коалиция „БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и вицепремиер Атанас Зафиров участва в областната среща на Българска социалдемокрация – Евролевица в Пловдив, където представи анализ на предизвикателствата пред управлението и ролята на левицата в стабилизирането на държавата. По-късно през деня Зафиров откри и престижния международен турнир по таекуон-до ITF „Bulgaria Open 2025“, който се провежда в Пловдив и вече е с ранг Европейска купа. Събитието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Българската федерация по таекуон-до ITF и Армейски спортен клуб „Тракия“ и бе открито съвместно със заместник-министъра на спорта Димитър Георгиев, кмета на Пловдив Костадин Димитров и кмета на Панагюрище Желязко Гагов.

В изказването си пред Българска социалдемокрация – Евролевица Зафиров подчерта, че кабинетът е наследил „каскада от кризи“, които не са спирали нито за миг – проблеми с водоснабдяването, последствия от природни бедствия и въздействието на международните санкции върху енергийния сектор. „Този кабинет не получи 100 дни толеранс. Още от първия ден решавахме чужди, дълго пренебрегвани проблеми“, заяви той.

Вицепремиерът посочи, че въпреки медийната атака срещу правителството и левицата, резултатите са очевидни: овладяване на водната криза в най-засегнатите райони, масови проверки след трагедията в „Елените“, както и бързата реакция на държавата при казуса „Лукойл“, довела до приемане на спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията. „Това е обратното на разказа на опозицията – властта вижда проблемите и реагира навреме“, подчерта Зафиров.

По темата за Бюджет 2026 той определи документа като „най-социалния за последните две десетилетия“ и категорично заяви, че именно усилията на левицата са осигурили ръст на доходите, увеличение на минималната работна заплата, повишаване на майчинството за втората година и силен пакет за децата и семействата. „Това бяха тихите битки на левицата. Не сме вдигали шум – работихме“, допълни той.

Зафиров подчерта, че БСП–ОЛ е доказала, че може да налага леви политики чрез диалог и държавническо поведение, а не чрез конфликти. „Не предадохме нашите избиратели. Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена“, каза още вицепремиерът, уверявайки, че предстоящата година ще бъде по-стабилна и по-успешна за хората.

Facebook

Twitter



Shares