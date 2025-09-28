неделя, септември 28, 2025
Общество

В Деня на туризма опознахме Москва

Редактор

В #МИМОП започна обучението на нов випуск по програмата за професионално преквалифициране „Екскурзовод“ в рамките на националния проект „Кадри“.

Днес бъдещите екскурзоводи на столицата участваха в първата методическа екскурзия под ръководството на преподавателката, изкуствоведката и историчката на изкуството Олга Зотовова @OZotova_Moscowguide

Слушателите се запознаха с местния маршрут „Волхонка. Остоженка. Пречистенка“, научиха основните исторически събития, свързани с развитието на архитектурния облик на този район на столицата, и чуха историите на болярите, търговците и меценатите, свързани с тези места.

Въпреки есенното време, слушателите не преставаха да се учудват и да се възхищават на красотата на търговските имения и къщи, паметниците на архитектурата и изкуството. И това беше само първото занятие, предстоят още много интересни неща.

Поздравяваме всички участници с Деня на туризма!

Нека пътуванията създават ярки впечатления, изпълват с радост и топлина, носят нови знания и перспективи!

А #МИМОП винаги ще бъде до вас с образователните си програми!

