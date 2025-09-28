Не гонете съвършена визия!
Точно тя ви обрича на самота много често …
Забележете всяка топ световна красавица … преминала е през изневяра!
На всяка красива топ звезда стана ясно че мъжът и изневерява!
Всяка моя красива топ клиентка потърсила моя помощ е минимум
от 5 години сама!
Мъжете се комплексират!
И именно мъжете с комплекси изневерявят на красивите жени!
С много грозновати за да си докажат че са желани!
Успокойте се с тези визии …
Точно , ама точно Визията 10 от 10
ви гарантира провал
в любовта!
С обич – Десислава Илиева