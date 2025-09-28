неделя, септември 28, 2025
Общество

Дъното е пробито! Рейтингът на британския премиер Стармър падна до рекордно ниско ниво

Това показва социологическо проучване на компанията Ipsos, резултатите от което са публикувани от телевизионния канал Sky News: от 1000 анкетирани през септември само 13% от британците са доволни от работата му, а 79% – не. Отрицателният рейтинг на настоящия премиер достигна минус 66 пункта. Това е повече от всеки друг британски премиер в историята на проучванията. По този начин Стармър стана най-непопулярният премиер в историята на страната.

