Участие на посланик Апичела в церемонията по възпоменание за загиналите на военното гробище в София

На 11 ноември, 107-та годишнина от края на Първата световна война, се проведе традиционната съвместна церемония по възпоменание на загиналите, организирана от посолствата на Италия, Франция, Германия и Обединеното кралство при военните мемориали, намиращи се в гробището „Орландовци“ в София.

Посланикът на Италия в България Марчело Апичела взе участие, заедно с посланика на Обединеното кралство Натаниел Копси, посланика на Ирландия Катрин Банън, посланика на Германия Ирене Мария Планк и посланика на Франция Мари Дюмулен, във възпоменанието на загиналите, проведено в британско-ирландския, германския и френския военни мемориали, като почете загиналите с венци от цветя.

По време на италианската част от церемонията, проведена в италианското военно гробище, посланик Апичела припомни жертвата на загиналите, като се спря на мира като ценност и необходимостта от непрекъснати усилия на международната общност за неговото запазване. Церемонията продължи с молитва за загиналите, отслужена от монсеньор Кристофър Сейлър от Апостолическата нунциатура, и четене на стихотворението „Бдение“ на Джузепе Унгарети.

В италианското военно гробище в София са погребани останките на 207 сънародници, сред които:

– 204 войници (от които 201 загинали по време на Първата световна война и 3 по време на Втората);

– 3 монахини (загинали, докато извършвали благотворителна дейност в лазарета, прилежащ към лагера за военнопленници в Орландовци) .

В церемонията участваха значителен брой представители на дипломатическия корпус, акредитиран в София, и властите на Република България, представлявани от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, заместник-министъра на вътрешните работи Любомир Йосифов и началника на Генералния щаб на отбраната адм. Емил Ефтимов. Присъстваше и делегация на многонационалната бойна група на НАТО в Ново село, която е под италианско командване от 2022 г.

Заместник-ръководителят на мисията Едоардо Ди Паоло взе участие и в церемонията по възпоменание за загиналите, проведена в близкото военно гробище на Република Сърбия, където положи венец от цветя от името на посолството.

За повече информация за историята на италианското военно гробище в София: https://ambsofia.esteri.it/it/chi-siamo/la-sede/il-cimitero-militare-italiano/

Facebook

Twitter



Shares