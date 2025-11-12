„Възраждане“ срещу презастрояването: Пловдив трябва да диша!

Оскъпяването на строителните разрешителни е първа, но недостатъчна стъпка, смятат местните общинските съветници от политическата организация в Пловдив

„Възраждане“ – Пловдив последователно настоява за ограничаване на безконтролното

строителство и за насочване на повече средства към инфраструктура и благоустройство.

Местната структура е сред най-активните по темите за устройственото развитие на

града и нееднократно е посочвала, че Пловдив се нуждае от ред, а не от хаотичен

строителен натиск.

Още през юли при обсъждането на предложението за увеличение на таксите за

строителни разрешения от 5 на 12 лв./кв.м, общинските съветници от„Възраждане“

подкрепиха категорично мярката. Те дори предложиха и по-голям размер на таксата, но

това не е срещнало одобрение. По думите им това е необходимо, за да се спре масовото

презастрояване и да се компенсира натискът върху градската среда.

Преди гласуването на въпросното заседание, общинският съветник Владимир Славенски от ПП-ДБ заяви, че повишаването на таксите „няма да реши главния проблем на Пловдив с презастрояването“ – позиция, която според „Възраждане“ показва липса на воля за реални решения.

А опасенията на представителите на политическата организация се потвърждават само

след няколко месеца – последните данни на Националния статистически институт

(НСИ) за третото тримесечие на годината сочат област Пловдив за втора в страната

след София по въведени в експлоатация нови жилищни сгради. Само за този период са

пуснати 206 сгради с общо 846 жилища, а в процес на изграждане са още над 4000.

Кварталите „Южен“, „Западен“, „Остромила“ и „Беломорски“ се разрастват с рекордни

темпове. Само между юли и септември ръстът на издадените строителни разрешения е

25%, като според експерти това се дължи на факта, че бизнесът прибързано е внесъл

документи, за да избегне новите, по-високи такси.

От „Възраждане“ заявяват, че повишаването на таксите е първа, но недостатъчна

стъпка. Те настояват за: временен мораториум върху нови разрешителни в

пренаситените райони; създаване на фонд за благоустрояване, в който да постъпват

част от приходите от строителните такси; повече прозрачност и обществен контрол при

одобряване на устройствени планове.

„Пловдив не може да продължи да се задъхва от бетон и трафик. Нужно е ясна

политика, която да постави гражданите преди печалбата. „Възраждане“ ще продължи

да отстоява тази позиция и да настоява за промяна в полза на пловдивчани“, се казва в

позицията на политическата организация.

