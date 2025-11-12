„Възраждане“ срещу презастрояването: Пловдив трябва да диша!
Оскъпяването на строителните разрешителни е първа, но недостатъчна стъпка, смятат местните общинските съветници от политическата организация в Пловдив
„Възраждане“ – Пловдив последователно настоява за ограничаване на безконтролното
строителство и за насочване на повече средства към инфраструктура и благоустройство.
Местната структура е сред най-активните по темите за устройственото развитие на
града и нееднократно е посочвала, че Пловдив се нуждае от ред, а не от хаотичен
строителен натиск.
Още през юли при обсъждането на предложението за увеличение на таксите за
строителни разрешения от 5 на 12 лв./кв.м, общинските съветници от„Възраждане“
подкрепиха категорично мярката. Те дори предложиха и по-голям размер на таксата, но
това не е срещнало одобрение. По думите им това е необходимо, за да се спре масовото
презастрояване и да се компенсира натискът върху градската среда.
Преди гласуването на въпросното заседание, общинският съветник Владимир Славенски от ПП-ДБ заяви, че повишаването на таксите „няма да реши главния проблем на Пловдив с презастрояването“ – позиция, която според „Възраждане“ показва липса на воля за реални решения.
А опасенията на представителите на политическата организация се потвърждават само
след няколко месеца – последните данни на Националния статистически институт
(НСИ) за третото тримесечие на годината сочат област Пловдив за втора в страната
след София по въведени в експлоатация нови жилищни сгради. Само за този период са
пуснати 206 сгради с общо 846 жилища, а в процес на изграждане са още над 4000.
Кварталите „Южен“, „Западен“, „Остромила“ и „Беломорски“ се разрастват с рекордни
темпове. Само между юли и септември ръстът на издадените строителни разрешения е
25%, като според експерти това се дължи на факта, че бизнесът прибързано е внесъл
документи, за да избегне новите, по-високи такси.
От „Възраждане“ заявяват, че повишаването на таксите е първа, но недостатъчна
стъпка. Те настояват за: временен мораториум върху нови разрешителни в
пренаситените райони; създаване на фонд за благоустрояване, в който да постъпват
част от приходите от строителните такси; повече прозрачност и обществен контрол при
одобряване на устройствени планове.
„Пловдив не може да продължи да се задъхва от бетон и трафик. Нужно е ясна
политика, която да постави гражданите преди печалбата. „Възраждане“ ще продължи
да отстоява тази позиция и да настоява за промяна в полза на пловдивчани“, се казва в
позицията на политическата организация.