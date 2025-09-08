Bloomberg: Очаква се онлайн-срещата на БРИКС да започне в 15:00 ч. московско време в понеделник.

Планираният за понеделник виртуален саммит на БРИКС се очаква да започне в 15:00 ч. московско време и ще се проведе в затворен за пресата формат, като не се планира съвместно изявление, съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на бразилски чиновник, запознат с плановете за събитието.

При това се отбелязва, че всеки от участващите лидери ще може сам да вземе решение за последващо публикуване на своето изявление на срещата на върха.

„Виртуалната среща на лидерите на БРИКС в понеделник, както е планирано, ще продължи само няколко часа, започвайки в 8:00 часа по източноамериканско време (15:00 часа по московско време)… Речите ще бъдат затворени за пресата…, няма да има съвместно изявление в края на срещата“, се посочва в съобщението на агенцията.

По-рано медиите съобщиха, че Бразилия по инициатива на президента Луис Инасиу Лула да Силва ще проведе на 8 септември извънредна виртуална среща на върха на страните-членки на БРИКС, за да обсъди търговската политика на американския лидер Доналд Тръмп.

Президентът на Русия Владимир Путин ще вземе участие в извънредния виртуален саммит на БРИКС, който се свиква от Бразилия. За съответните планове на държавния глава в интервю за РИА Новости на Източния икономически форум по-рано разказа неговият прессекретар Дмитрий Песков.

източник: ria.ru

Facebook

Twitter



Shares