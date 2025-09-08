Предизвикателствата в професионалния път на проф. д-р Мунзер Ал-Сабарини – йорданец, възпитаник на българската медицинска школа по неврохирургия до получаване на високо международно признание

Професор д-р Мунзер Ал-Сабарини е собственик и директор на болница „Ибн Сина“ в Берлин, Германия.

Той е неврохирург, тясно специализиран в лечението на гръбначните заболявания. Болница „Ибн Сина“ в Берлин получи най-високата оценка и сертификат за експертиза и високи постижения в цяла Европа за 2025 г., включително сред болници и медицински клиники, специализирани в гръбначни заболявания, тяхното лечение и грижи за пациентите.

Американска организация, специализирана в прегледа и оценката на здравните практики, номинира болница „Ибн Сина“ за тази награда и сертификат. Тя публикува признанието на своя уебсайт, заедно със снимка на професор д-р Мунзер Ал-Сабарини и сертификата за благодарност. Професор Ал-Сабарини е роден в Йордания , град Русейфа на 10 септември 1958 г.

Получил е йорданския сертификат „Тауджихи“ с оценка „Много добър“. Започва да учи обща медицина в България – страна, която много обича и уважава. Завършва Медицинския факултет в София и през 1994 г. завърщва специалност по неврохирургия. България е една от водещите държави в света в областта на медицината, особено на неврохирургията. Професор Ал-Сабарини е имал възможност да учи и да натрупа богат опит при някои от най-известните български професори по неврохирургия като Каргузов, Посарски, Габровски, Каркслиян и Романски. Той също така получава докторска степен по неврохирургия през 1990 г.

След обучението си посещава Германия по покана на немския професор Егарт. Немският професор му гласува доверие да извършва мозъчни и нервни операции. Професор Ал-Сабарини започва да обучава колегите си – лекари и специалисти, които са по-старши от него. По-късно става заместник-генерален директор на болница. Той открива, че притежава способността и опита да създаде собствена болница, която нарича „Ибн Сина“ през 2001 г. в Берлин. Преди това е усвоил немския език, въпреки че е било трудно.

„Беше много трудно да започна като йорданец/арабин и мюсюлманин/ и да отворя собствена болница. Това беше огромно предизвикателство и не никак не беше лесно. Получих признание от германското правителство и германското Министерство на здравеопазването и благодарвние на опита и огромните ми усилия , успях.“

В болницата са извършени над 23 700 хирургични операции, всички успешни, специализирани в лечението на гръбначния стълб. Болницата приема пациенти от цял свят – Китай, Полша, Швеция, Норвегия, Америка, Африка , всички арабски страни , включително Йордания. Те се посрещат на летището и се организират всички необходими грижи.

Болница „Ибн Сина“ е малка, но с глобална репутация, високо оценена от немски и международни медицински организации. В нея работят 33 лекари специалисти и се извършват най-сложните операции – от стеноза на гръбначния канал до смяна на дискове и лечение на болки в гърба. Всеки пациент има собствена стая, а болницата работи 24 часа в денонощието. Персоналът говори пет езика и обучава хирурзи от Индонезия и Украйна.

Заедно с пациентите си, ние благодарим на професор д-р Мунзер Ал-Сабарини за изключителния му и значителен успех. Той е лоялен син на Йордания и успешен модел в чужбина, в една от най-напредналите страни в света в областта на медицината. Професорът е заел важна и ненадмината позиция в световен мащаб, като е горд посланик и е издигнал името на Йордания високо, увеличавайки уважението и признателността към страната си.

Със своя богат опит от над 35 години и високи постижения, професор Ал-Сабарини е мечта за всеки лекар – да бъде отличен на международно ниво в чужбина и да издигне името на своята родина на световната сцена. Той е изтъкнат специалист, достоен за внимание и иновативен в своята специалност – гръбначна хирургия и лечение на световно ниво.

Хиляда поздрави за професора, който открадна светлината на прожекторите и се превърна в международна знаменитост.

Честита да Ви е наградата на Вас проф. д-р М. Ал-Сабарини и на целия колектив, винаги сте добре дошли в Йордания и България!!Гордеем се с Вас!!

автор: проф.др.Хасан Бармауи, кореспондент на в. Алдустор

