Негово превъзходителство Чеа Чанбуу, доктор по политология и икономика, международен, заяви, че законът за премахване на самоличността на предателите е правилният закон.

Негово превъзходителство спомена таблицата, за да покаже 5-те точки на лишаване от гражданство от предатели:

.. Теорията е важна

Защитата на единството и суверенитета на страната е най-важното задължение на гражданите. Всяка държава също не може да позволи на никой човек да използва националната идентичност, да унищожи или да се присъедини към врага в унищожаването на страната. Така актът за импийчмънт е подходящ и справедлив, както законови, така и етични мерки.

.. Пример в историята на Камбоджа

• В ерата на Ангкор историята отбелязва, че понякога някаква могъща династия е привличала сили на Сием или Чам Анам, за да се бият вътре Резултатът е слаб и безсилен. Това доказва, че предател, който се присъединява към врага, вече е разделител на нацията.

• По време на френската колониална епоха е имало и някои хора, които са преживели преобразуване да превземат властта под колониалната подкрепа, за да се борят срещу самите Тези истории показват, че предателите са били сериозна пречка пред процеса на изграждане на национална свобода.

• До 20-ти век, особено по време на Студената война, в Камбоджа е имало и някои групи, които са използвали собствените си данни или стратегии за насърчаване, за да служат на чужди сили, разваляйки единството Разрушаването на единството е възможност външните сили да се намесят във вътрешните работи на страната.

៣ Пример в универсалната история

• През Втората световна война Франция имаше случай на Виши Франция, френското правителство сътрудничи на Адол Хитлер. След победата на Франция колаборационистите с Германия бяха осъдени и третирани като предатели.

•Китай, след войната срещу Япония (1937 – 1945), някои хора се присъединяват към японската армия, за да придобият власт или да дадат информация за помощ на врага. След войната тези момчета бяха стриктно обсъждани.

Дори и в Америка, по време на Студената война, имаше санкции и лишения от права за хората, които предоставиха информация на съветите.

4. В сравнение с настоящата ситуация

Виждаме, че докато Камбоджа е изправена пред различни проблеми със съседните държави, Самрангси е изпратил съобщения в социалните медии, които съдържат провокативно съдържание, нарушат националното единство и са били принесени Това е ясно доказателство, че не просто реторика, а действия, които могат да подкопаят националното единство и да служат на вра

5. Заключението

Справедливото изражение е гражданско право.

Използването на думи или послания обаче за подбуждане, нарушаване на националното единство и подпомагане на врага е незаконно използване на права.

Така предателският закон не е нарушение на правата, а мярка за предотвратяване и защита на правата на народа и суверенитета на нацията като цяло.

Facebook

Twitter



Shares