Зеленски не изключи среща с Путин

Президентът на Украйна Владимир Зеленски не изключи среща с руския лидер Владимир Путин за разрешаване на конфликта, но заяви, че тя не трябва да се състои в Русия. Такова мнение Зеленски изрази на 7 септември в интервю за телевизионния канал ABC News.

„Това беше сигнал от президента [на САЩ Доналд] Тръмп и аз казах: „Господин президент, готов съм за всякаква среща, но не в Русия“, каза той.

