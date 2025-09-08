LIVE: Пряко предаване на посланието на президента Касим-Жомарт Токаев към народа на Казахстан

Днес, 8 септември 2025 г., държавният глава Касим-Жомарт Токаев ще изнесе годишното си послание към народа на Казахстан на съвместно заседание на двете камари на парламента, съобщава агенция Kazinform.

Прямото предаване на изявлението на държавния глава ще започне в 11:00 часа по националните телевизионни канали, както и на официалните страници на Акорда в социалните мрежи.

В събитието участват депутати от Сената и Мажилиса, ръководители на централни държавни органи, членове на Националния курултай, представители на обществеността и трудови колективи.

Президентът представя ежегодното послание към народа при откриването на сесията на парламента. В настоящото послание държавният глава ще определи най-важните цели и задачи на икономическата и социалната политика на страната. Предишното послание на президента към народа на Казахстан „Справедлив Казахстан: закон и ред, икономически растеж, обществен оптимизъм“ беше прочетено на 2 септември 2024 г.

автор: Махаббат Сыздыкова

източник: www.inform.kz

