Посланикът на Индонезия връчи акредитивните си писма на президентът Радев
Н. Пр. Посланик Листиана Оперананта връчи своите акредитивни писма на президента на Република България, Румен Радев, на официална церемония в Президентството в София в четвъртък (16/10).
По време на церемонията, Посланик Оперананта участва в инспекция на почетния караул, докато звучеше химнът на Република България.
Церемонията отбеляза официалното начало на нейните задължения като представител на Индонезия в България.
Посланикът предаде топли поздрави от името на президента на Република Индонезия, Прабово Субианто, както и надеждата за по-нататъшно укрепване и разцвет на приятелските отношения между двете страни.
Президентът Радев изрази своята благодарност за дългогодишните добри отношения между Индонезия и България, като подчерта значението на засилването на сътрудничеството в областта на културата и туризма за сближаване на народите на двете държави.
Президентът Радев също така изтъкна индонезийския принос, който подкрепя растежа на българската туристическа индустрия през последните години, особено в секторите на хотелиерството и туризма по Черноморието.
Като най-близката държава – членка на ЕС до Индонезия, той покани страната да обмисли използването на България като стратегически хъб за достъп до пазара на Европейския съюз, възползвайки се от двете ключови черноморски пристанища на страната: Варна и Бургас.
H. E. Ambassador Listiana Operananta presented her Letters of Credence to the President of the Republic of Bulgaria, Rumen Radev, in an official ceremony at the Presidential Palace in Sofia on Thursday (16/10).
Ambassador Operananta took part in the inspection of the guard of honor while the Bulgarian national anthem was played.
The ceremony marked the official commencement of her duties as Indonesia’s representative in Bulgaria.
The Ambassador conveyed warm greetings from the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, and the hope to further strengthen and enhance the friendly relations between the two countries.
President Radev appreciated the longstanding good relations between Indonesia and Bulgaria, emphasizing the importance of enhancing cooperation in culture and tourism to bridge the peoples of both countries.
President Radev also highlighted the Indonesian contribution that has supported the growth of Bulgaria’s tourism industry in recent years, particularly in Bulgaria’s hospitality and tourism sectors along the Black Sea coast.
As the closest EU member state to Indonesia, he invited the country to consider using Bulgaria as a strategic hub to access the European Union market by taking advantage of the country’s two key Black Sea ports: Varna and Burgas.