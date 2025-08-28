четвъртък, август 28, 2025
Турция репатрира хиляди контрабандни артефакти

Министерството на културата и туризма на Турция опазва вековното културно наследство на Анадола и упорито работи за репатрирането на културни ценности, изнесени незаконно в чужбина.

Към днешна дата в Турция са върнати общо 26 684 артефакта.

Освен това в Националната библиотека на президентския комплекс са изложени над 300 артефакта от Анадола, включително статуята на Марк Аврелий, репатрирана от Съединените щати.

АРТЕФАКТИ ОТ АНАТОЛИЯ СЕ ВРЪЩАТ В РОДИНАТА СИ

От 80-те години на миналия век Турция отдава голямо значение на репатрирането на културни ценности, изнесени незаконно в чужбина.

Брой репатрирани артефакти от 2002 г. насам: 13 294

Брой репатрирани артефакти от 2018 г. насам: 8979

ОБЩО: 26 684

2020

  • Вотивен статует „Кибела“
    • 12 декември 2020
    • Върнат от САЩ в Турция

2021

  • Многобройни анатолийски монети, печати и археологически артефакти
    • 1 декември 2021
    • Репатрирани в Турция

2022

  • Надпис от джамията „Шиле Бозгоджа“
    • 30 септември 2022
    • Върнат в Турция.

20

  • Стела от римския период от Зевгма
    • 2 век сл. Хр., надпис: „Саторнила, съпругата, която обича своя съпруг, сбогом!“
    • 28
    • Върнат от Италия в Турция. 20
  • Торс на Кора от Милет
    • 26 януари 2024
    • Репатриран в Турция
  • Бронзова клина
    • Датирана 530 г. пр.н.е.
    • 2024
    • Върнат от САЩ в Турция
  • Коран, преписан от Мустафа Деде
    • 2024
    • Репатриран в Турция
  • Монети, кинжали и бижута от различни периоди
    • 12 септември 2024
    • Върнат от САЩ в Турция
  • Статуя на Септимий Север и теракотени плочки
    • Изнесени контрабандно от древния град Бубон през 1960-те години
    • 2024
    • Върнат в Турция

2025

  • Бронзова статуя на Марк Аврелий
    • Незаконно изнесена от Бурдур / древния град Бубон
    • 10 февруари 2025
    • Върната в Турция

