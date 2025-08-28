Турция репатрира хиляди контрабандни артефакти
Министерството на културата и туризма на Турция опазва вековното културно наследство на Анадола и упорито работи за репатрирането на културни ценности, изнесени незаконно в чужбина.
Към днешна дата в Турция са върнати общо 26 684 артефакта.
Освен това в Националната библиотека на президентския комплекс са изложени над 300 артефакта от Анадола, включително статуята на Марк Аврелий, репатрирана от Съединените щати.
АРТЕФАКТИ ОТ АНАТОЛИЯ СЕ ВРЪЩАТ В РОДИНАТА СИ
От 80-те години на миналия век Турция отдава голямо значение на репатрирането на културни ценности, изнесени незаконно в чужбина.
Брой репатрирани артефакти от 2002 г. насам: 13 294
Брой репатрирани артефакти от 2018 г. насам: 8979
ОБЩО: 26 684
2020
- Вотивен статует „Кибела“
- 12 декември 2020
- Върнат от САЩ в Турция
2021
- Многобройни анатолийски монети, печати и археологически артефакти
- 1 декември 2021
- Репатрирани в Турция
2022
- Надпис от джамията „Шиле Бозгоджа“
- 30 септември 2022
- Върнат в Турция.
20
- Стела от римския период от Зевгма
- 2 век сл. Хр., надпис: „Саторнила, съпругата, която обича своя съпруг, сбогом!“
- 28
- Върнат от Италия в Турция. 20
- Торс на Кора от Милет
- 26 януари 2024
- Репатриран в Турция
- Бронзова клина
- Датирана 530 г. пр.н.е.
- 2024
- Върнат от САЩ в Турция
- Коран, преписан от Мустафа Деде
- 2024
- Репатриран в Турция
- Монети, кинжали и бижута от различни периоди
- 12 септември 2024
- Върнат от САЩ в Турция
- Статуя на Септимий Север и теракотени плочки
- Изнесени контрабандно от древния град Бубон през 1960-те години
- 2024
- Върнат в Турция
2025
- Бронзова статуя на Марк Аврелий
- Незаконно изнесена от Бурдур / древния град Бубон
- 10 февруари 2025
- Върната в Турция