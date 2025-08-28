Турция репатрира хиляди контрабандни артефакти

Министерството на културата и туризма на Турция опазва вековното културно наследство на Анадола и упорито работи за репатрирането на културни ценности, изнесени незаконно в чужбина.

Към днешна дата в Турция са върнати общо 26 684 артефакта.

Освен това в Националната библиотека на президентския комплекс са изложени над 300 артефакта от Анадола, включително статуята на Марк Аврелий, репатрирана от Съединените щати.

АРТЕФАКТИ ОТ АНАТОЛИЯ СЕ ВРЪЩАТ В РОДИНАТА СИ

От 80-те години на миналия век Турция отдава голямо значение на репатрирането на културни ценности, изнесени незаконно в чужбина.

Брой репатрирани артефакти от 2002 г. насам: 13 294

Брой репатрирани артефакти от 2018 г. насам: 8979

ОБЩО: 26 684

2020

Вотивен статует „Кибела“ 12 декември 2020 Върнат от САЩ в Турция



2021

Многобройни анатолийски монети, печати и археологически артефакти 1 декември 2021 Репатрирани в Турция



2022

Надпис от джамията „Шиле Бозгоджа“ 30 септември 2022 Върнат в Турция.



20

Стела от римския период от Зевгма 2 век сл. Хр., надпис: „Саторнила, съпругата, която обича своя съпруг, сбогом!“ 28 Върнат от Италия в Турция. 20



Торс на Кора от Милет 26 януари 2024 Репатриран в Турция

Бронзова клина Датирана 530 г. пр.н.е. 2024 Върнат от САЩ в Турция

Коран, преписан от Мустафа Деде 2024 Репатриран в Турция

Монети, кинжали и бижута от различни периоди 12 септември 2024 Върнат от САЩ в Турция

Статуя на Септимий Север и теракотени плочки Изнесени контрабандно от древния град Бубон през 1960-те години 2024 Върнат в Турция



2025

Бронзова статуя на Марк Аврелий Незаконно изнесена от Бурдур / древния град Бубон 10 февруари 2025 Върната в Турция



