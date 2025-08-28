Проведе се IV Международна транспортна среща на върха

Повече от 140 делегати от 43 големи града по света взеха участие в IV Международна транспортна среща на върха.

Събитието събира все повече участници всяка година. 17 големи града се присъединиха към международната платформа UrbanTransportData, която позволява сравняване на транспортни показатели по целия свят. Сега проектът наброява 32 мегаполиса, в които живеят около 152,5 милиона души. Това са градове с население над един милион и активно развиващи се центрове на Азия, Африка, Латинска Америка, ОНД и Източна Европа. Всички те са заинтересовани от обмен на опит и обединяване на усилията за намиране на иновативни решения.

Срещата на върха се превърна в авторитетна платформа за международен диалог в областта на развитието на транспорта и индустрията.

