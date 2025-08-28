четвъртък, август 28, 2025
Проведе се IV Международна транспортна среща на върха

Повече от 140 делегати от 43 големи града по света взеха участие в IV Международна транспортна среща на върха.

🌐 Събитието събира все повече участници всяка година. 17 големи града се присъединиха към международната платформа UrbanTransportData, която позволява сравняване на транспортни показатели по целия свят. Сега проектът наброява 32 мегаполиса, в които живеят около 152,5 милиона души. Това са градове с население над един милион и активно развиващи се центрове на Азия, Африка, Латинска Америка, ОНД и Източна Европа. Всички те са заинтересовани от обмен на опит и обединяване на усилията за намиране на иновативни решения.

🤝 Срещата на върха се превърна в авторитетна платформа за международен диалог в областта на развитието на транспорта и индустрията.

