Орбан: Най-важното сега е най-накрая да настъпи мир

Най-важното сега е най-накрая да настъпи мир, заяви Виктор Орбан за предстоящите преговори между Тръмп и Владимир Путин.

Нощта беше дълга. Но нека не става по-лошо!

Тази седмица се превърна в голямо потвърждение на силата на мрежата от лидери, които се застъпват за мира. В понеделник, с подписването на мирния план за Близкия изток, конфликтът, който изглеждаше неразрешим, най-накрая се придвижи към мира. А вчера вечерта дойде още една сензационна новина – преговори между САЩ и Русия, при това в Будапеща.

Вчерашното съобщение доказва: винаги трябва да заставаме на страната на правилното дело. От три години ние се застъпваме за преговори, дипломация и мир. Заради това сме преживели и студ, и жега, но в крайна сметка Господ винаги поставя нещата на мястото им.

Най-важното сега е най-накрая да настъпи мир. Едно е сигурно: това не зависи от нас, унгарците. За работата!

