Мила от Бургас и Явор от Плевен достигат до Световното първенство само година след първия си общ танц

Само на 13 и 14 години, Милослава Стоянова от Бургас и Явор Младенов от Плевен ще излязат на световната сцена, за да представят България на Световното първенство по латиноамерикански танци, което ще се проведе на 2 ноември 2025 г. в Румъния. Това е изключително постижение за толкова млада танцова двойка, която само година след създаването си ще се състезава сред най-добрите в света.

Двамата създават своя танцов дует през юни 2024 г., но за краткото време, в което работят заедно, вече имат десетки отличия от национални и международни състезания. Сцената ги обединява – тя е мястото, където показват не просто техника и синхрон, а емоция, страст и дух.

Разстоянието между родните им градове – близо 400 километра – не се оказва пречка. Всяка седмица Явор пътува от Плевен до Бургас, за да могат да тренират заедно. Междувременно и двамата поддържат интензивна индивидуална подготовка, следват стриктен режим и посвещават почти всеки ден на танците.

„Танцът е нашият живот. Това не е просто спорт, а начин да изразим себе си,“ споделят младите танцьори, които тренират под ръководството на екип от български и чуждестранни хореографи.

Всеки уикенд за тях означава ново участие, ново предизвикателство и още една стъпка към съвършенството. И въпреки младостта си, Мила и Явор вече показват зрялост, отдаденост и професионализъм, които вдъхновяват както техните връстници, така и опитните танцьори.

На 2 ноември те ще застанат на подиума с мисията да покажат, че когато има воля, любов и упоритост – няма граници, няма разстояния и няма невъзможни мечти.

