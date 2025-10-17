Анелия Торошанова – гласът, който ни събужда със смисъл

Понякога е нужно само едно „добро утро“ по радиото, за да се почувстваш по-малко сам в света. Гласът на Анелия Иванова Торошанова е именно такъв – човечен, топъл, честен. Тя не просто води предавания. Тя присъства. И този октомври, присъствието ѝ беше заслужено отбелязано – с приза „Радио журналист на годината – 2025“ на Наградите за мода, шоу и бизнес – София 2025.

На бляскавата церемония, организирана от шоумена, певец и дизайнер Красимир Недялков, медийната и културната общност аплодираха Анелия на крака – в знак на уважение към нейната последователна отдаденост, почтеност и сила в думи, които лекуват.

Неделя сутрин с чаша кафе и глътка човечност

Нейното предаване „Неделно радио кафе“ по БНР Радио София е не просто програма – това е глътка тишина в шумното ни ежедневие. Това е разговор, който не търси сензация, а смисъл. С Анелия няма нужда да повишаваш тон, за да бъдеш чут. Защото тя слуша – наистина.

Нейният стил е емпатичен, ненатрапчив, интелигентен. В ефира ѝ има място за истинския човек – този, който търси, който пита, който чувства. Всяко интервю, всеки разказ, е като разговор с приятел в ранна неделна утрин – тих, дълбок, истински.

Юридиката – с човешко лице

Освен обичана водеща на „Неделно радио кафе“, Анелия Торошанова стои и зад „Законът и Темида“ – единственото юридическо радиопредаване в България. Теми, които често звучат сухо или абстрактно, в нейното присъствие оживяват – близки, разбираеми, важни. Тя превежда правото на езика на обикновения човек – с уважение, яснота и състрадание.

„Тази награда е ваша“

При получаването на наградата, Анелия каза:

„Посвещавам тази награда на слушателите – на онези, които всяка сутрин избират радиото пред тишината. Благодаря ви, че ме правите част от деня си.“

Думи, изречени с емоция, зад които стои дългогодишна отдаденост и безкомпромисна етика. В епоха на бързи заглавия и изкуствен шум, Анелия напомня, че журналистиката все още може да бъде мост – не между мнения, а между хора.

Не просто награда – а знак на доверие

Признанието, което получи, не е просто статуетка. То е знак. Знак, че доброто слово оцелява. Че слушателят още търси истинския глас зад микрофона. И че сутрините, споделени с Анелия, никога няма да бъдат просто фон – те са момент на близост, смисъл и човешка топлина.

Анелия Иванова Торошанова. Гласът, който не вика, но се чува. И който оставя следа.

Facebook

Twitter



Shares