Бързото размразяване невинаги е най-доброто решение – правилният метод помага и за качеството, и за безопасността на храната.

Най-добрият начин да размразим месо изисква малко предварително планиране.

Най-сигурният вариант е в хладилника. Поставяме месото в съд, за да не изтичат сокове върху други продукти, и го оставяме постепенно да се размрази.

Когато нямаме толкова време, можем да използваме студена вода. Месото трябва да бъде добре затворено в непропусклива опаковка, а водата да се сменя периодично.

Микровълновата фурна също може да се използва, но тогава месото трябва да бъде сготвено веднага, защото някои части могат да започнат да се затоплят или дори леко да се сготвят. Много важно е да се отбележи, че месото никога не трябва да се затопля в микровълнова фурна в пластмасовата опаковка, в която е закупено.

Методът, който е добре да избягваме, е оставянето на месото с часове върху кухненския плот. Външната част се затопля много по-бързо от вътрешната.

Също така не е добра идея да използваме топла или гореща вода с надеждата да ускорим процеса.Ако често забравяме да извадим месото навреме, най-практичният навик е да го преместваме от фризера в хладилника още предишната вечер.

Текст: Жаклин Златанова

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