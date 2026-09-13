Кои храни всъщност не трябва да държим в хладилника?

Студът не винаги запазва продуктите по-добре – при някои храни той може да промени вкуса, аромата и текстурата им.

Инстинктивно прибираме почти всичко в хладилника с идеята, че така ще издържи по-дълго. При някои продукти обаче ниската температура не помага, а дори може да влоши качеството им.

Доматите са добър пример. В хладилника те могат да загубят част от аромата си и да придобият по-брашнеста текстура. Ако са добре узрели и ще бъдат изядени скоро, по-подходящо е да останат на стайна температура.

Картофите също предпочитат прохладно, тъмно и сухо място, но не непременно хладилник. Най-добре е да бъдат далеч от светлина и източници на топлина.

Лукът и чесънът се чувстват по-добре на сухо и проветриво място. Влажната среда в хладилника може да насърчи омекването и развалянето им.

Хлябът е друг продукт, който често погрешно прибираме на студено. В хладилника той обикновено изсъхва по-бързо. Ако няма да бъде изяден скоро, по-добрият вариант е замразяването.

Бананите могат да потъмнеят бързо в хладилника. Неузрелите плодове е по-добре да останат навън, докато достигнат желаната зрялост.

Има, разбира се, изключения. Нарязаните плодове и зеленчуци, както и вече сготвената храна, трябва да бъдат съхранявани правилно на студено.

Основното правило е просто: хладилникът не е универсален склад. Понякога най-доброто място за храната е сухият шкаф, кошницата за плодове или прохладният килер.

Текст: Жаклин Златанова

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