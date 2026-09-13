Открийте Хунъя Дун – емблематичния многоетажен комплекс на Чунцин, където традиционната архитектура, светлините, реките Яндзъ и Джалинг и модерният град създават една от най-впечатляващите гледки в Китай.

Ако има едно място, което най-добре показва защо Чунцин е наричан „планинският град“, това е Хунъя Дун (Hongyadong). Разположен на стръмен склон край мястото, където река Джалинг се влива в Яндзъ, комплексът съчетава традиционна архитектура, магазини, ресторанти, културни пространства и впечатляващи панорамни площадки.

На пръв поглед Хунъя Дун прилича на древен квартал, изграден върху скала. В действителност съвременният комплекс е туристическа и търговска зона, вдъхновена от традиционните диаодзяолоу – характерни за района къщи на подпори, адаптирани към планинския релеф. Сградите са разположени на 11 нива, което създава характерната за Чунцин вертикална архитектура.

Какво всъщност представлява Хунъя Дун?

Името Hongyadong често се превежда като „пещерата Хунъя“, но днешната забележителност не е просто пещера.

Това е голям многоетажен комплекс, който пресъздава архитектурния облик на традиционния район на Чунцин и превръща стръмния речен склон в своеобразен вертикален град.

Историята на района е много по-стара от съвременната сграда. Мястото е свързано с древната Hongya Gate, а традицията и историческата памет на стария Чунцин са важна част от концепцията на днешната туристическа зона.

Съвременният комплекс е официално открит през 2006 г., а архитектурата му е вдъхновена от традиционните постройки на района.

Архитектурата – когато сградата следва планината

Една от причините Хунъя Дун да изглежда толкова необичайно е начинът, по който архитектурата използва релефа.

Вместо да изравни склона, комплексът е изграден по него и над него.

Това е характерен подход за Чунцин – град, в който традиционната архитектура и съвременните инженерни решения трябва да се съобразяват с хълмове, реки и големи разлики във височината.

Основният архитектурен мотив е диаодзяолоу.

Традиционните къщи от този тип използват подпори и са приспособени към неравен терен. В Хунъя Дун този принцип е интерпретиран в много по-голям мащаб.

Резултатът е сграден комплекс, който изглежда сякаш се изкачва по скалата.

11 етажа, но не и 11 обикновени етажа

Едно от най-забавните неща при първото посещение на Хунъя Дун е, че етажите не се усещат така, както бихте очаквали.

Комплексът е вертикално организиран и е свързан с градските улици на различни нива.

От горната страна можете да влезете от Cangbai Road, а от долната страна да стигнете до крайбрежната зона при Jialing Road. Това създава усещането, че се движите през няколко различни града, разположени един върху друг.

Именно това е една от особеностите на Чунцин.

В много градове „пети етаж“ означава приблизително една и съща височина.

Тук обаче един вход на дадено ниво може да се намира директно до улицата, докато друг вход на същата сграда може да се окаже много по-високо или по-ниско.

Защо Хунъя Дун е символ на Чунцин?

Хунъя Дун събира на едно място няколко характеристики, които са типични за града:

планини – реки – традиционна архитектура – модерна градска среда.

От една страна, виждате дървени фасади, извити покриви и традиционни декоративни елементи.

От друга – около тях се издигат огромни модерни сгради, мостове и небостъргачи.

А под всичко това текат две от най-важните реки в региона.

Точно този контраст прави мястото толкова разпознаваемо.

Хунъя Дун и двете реки

Хунъя Дун се намира на изключително стратегическо място – близо до сливането на Яндзъ и Джалинг.

Това е една от най-хубавите причини да посетите комплекса не само заради самата архитектура.

От определени точки можете да наблюдавате:

Яндзъ;

река Джалинг;

полуостров Юджун;

моста Цянсимън;

небостъргачите на Чунцин;

речния трафик.

Особено впечатляваща е гледката към Qiansimen Jialing River Bridge, който се намира непосредствено до комплекса.

Най-красив е след залез

През деня Хунъя Дун е интересен заради архитектурата.

Но след залез мястото се превръща в съвсем различна атракция.

Фасадите светват в топли цветове, прозорците и покривите се очертават на фона на тъмното небе, а светлините се отразяват във водата.

Именно вечерният пейзаж е една от причините Хунъя Дун да се превърне в един от най-разпознаваемите символи на Чунцин.

Съвременният туристически портал Travel China описва нощната гледка като една от основните атракции на комплекса.

„Градът от Spirited Away“ – откъде идва сравнението?

Много снимки на Хунъя Дун в социалните мрежи го сравняват с атмосферата от анимационния филм „Spirited Away“.

Причината е очевидна.

Светещите дървени фасади, многоетажните конструкции, тесните улици, мостовете и отраженията във водата създават приказна атмосфера.

Важно е обаче да се прави разлика между визуална прилика и официална връзка с филма.

Хунъя Дун не е реалното място, вдъхновило конкретно анимационния свят.

Сравнението е по-скоро популярна туристическа асоциация, породена от визуалния облик на мястото.

Какво ще откриете вътре?

Хунъя Дун не е само архитектурна забележителност.

В комплекса има разнообразни пространства за:

ресторанти;

магазини;

сувенири;

местна кухня;

културни преживявания;

кафенета;

панорамни гледки;

развлечения.

Затова посещението лесно може да се превърне в няколкочасова разходка.

Можете да започнете с архитектурата, след това да разгледате магазините, да хапнете местна храна и да завършите вечерта с панорамна гледка към реките.

Чунцинският хотпот – какво да опитате

Едно от най-добрите преживявания в Хунъя Дун е да опитате чунцински хотпот.

Той е известен с пикантния си бульон, съчуанския пипер и характерната комбинация от лютивина и аромат.

На масата обикновено има съд с кипящ бульон, в който сами приготвяте различни продукти.

Можете да изберете:

месо;

зеленчуци;

гъби;

тофу;

нудъли;

морски продукти;

различни сосове.

Ако не сте свикнали с пикантната китайска кухня, попитайте за по-малко люта версия.

Кога да посетите Хунъя Дун?

През деня

Посещението през деня е най-подходящо, ако искате да разгледате спокойно архитектурата.

Ще можете по-добре да видите:

дървените фасади;

различните нива;

декоративните елементи;

речния пейзаж;

мостовете;

градската архитектура около комплекса.

Привечер

Това е може би най-доброто време.

Ще видите как естествената светлина постепенно се променя, а осветлението на комплекса започва да се включва.

След залез

Това е моментът за най-впечатляващите фотографии.

Но трябва да сте подготвени за голям брой посетители.

Колко време да отделите?

Ако искате само да направите няколко снимки, 1–2 часа могат да бъдат достатъчни.

Ако искате да:

разгледате всички нива;

посетите магазините;

вечеряте;

направите снимки от различни гледни точки;

наблюдавате реките;

по-добре отделете 3–4 часа.

Ако посещавате мястото в най-натоварения вечерен период, придвижването между отделните зони може да отнеме повече време.

Най-добрите места за снимки

Ако сте фотограф или просто искате красиви снимки за социалните мрежи, имате няколко добри възможности.

1. От другия бряг

Това е една от най-добрите перспективи.

Отдалеч можете да видите целия осветен комплекс, а не само отделни фасади.

2. Около моста Цянсимън

Мостът създава интересна рамка около Хунъя Дун.

Особено красиво е след залез.

3. От реката

Ако сте на речен круиз или лодка, ще видите Хунъя Дун от съвсем различна перспектива.

4. От горните нива

От горната част можете да погледнете надолу към реката и към улиците.

5. От крайбрежната зона

Тази гледна точка позволява да усетите мащаба на многоетажната конструкция.

Хунъя Дун и „8D“ Чунцин

Чунцин често е наричан „8D град“ в китайските социални мрежи.

Това не е официална географска категория.

Изразът се използва, за да опише изключително сложната вертикална структура на града.

Хунъя Дун е един от най-добрите примери.

Тук можете да влезете от улица на високо ниво, да слезете няколко етажа и да се окажете на съвсем различна улица.

В един момент може да имате чувството, че сте на 11-ия етаж, а само няколко минути по-късно – че сте на нивото на реката.

Историята зад съвременния комплекс

Съвременният Хунъя Дун е част от по-голяма концепция за съхраняване и представяне на местната Баю култура.

Баю е историко-културна традиция, свързана с района на днешния Чунцин и съседните части на Югозападен Китай.

Това се вижда в архитектурата, храната, музиката, занаятите и начина, по който туристическата зона представя стария град.

Именно затова Хунъя Дун не трябва да се възприема просто като „красив търговски център“.

Той е опит да се създаде модерно туристическо пространство, което използва визуалния език на традиционния Чунцин.

Hongya Dripping Green – изгубеният природен образ

Една от по-малко известните истории, свързани с района, е Hongya Dripping Green (Hongya Dicui).

Това е традиционно живописно място, свързано с естествена зеленина и водопад, което е част от историческия образ на стария Чунцин. Travel China го посочва като една от традиционните забележителности, свързани с Хунъя.

Това ни напомня, че районът не е интересен само заради днешните светлини.

Зад туристическия комплекс стои много по-стар пейзаж, оформен от скали, вода, растителност и речния живот.

Хунъя Дун като част от стария Чунцин

Когато се разхождате из Хунъя Дун, обърнете внимание на детайлите.

Извитите покриви, дървените елементи, балконите и декоративните фасади са част от опита да бъде пресъздаден визуалният език на стария град.

Това е особено интересно, ако вече сте посетили Ciqikou Ancient Town.

Двете места показват различни подходи към представянето на традиционния Чунцин:

Ciqikou запазва историческа градска среда, докато Hongyadong използва традиционни архитектурни мотиви в голям съвременен комплекс.

Хунъя Дун и Jiefangbei – идеална комбинация

Едно от предимствата на Хунъя Дун е местоположението му.

Комплексът се намира близо до Jiefangbei, един от основните търговски и туристически центрове на Чунцин. Travel China посочва, че Хунъя Дун е разположен близо до Jiefangbei и при сливането на двете реки.

Това позволява лесно да комбинирате:

Jiefangbei → разходка из центъра → Хунъя Дун → вечеря → нощна фотография.

Така можете да видите две различни лица на града в рамките на един следобед и една вечер.

Хунъя Дун и речните круизи

Ако планирате круиз по Яндзъ, обърнете внимание на гледката към Хунъя Дун.

От водата сградите изглеждат още по-впечатляващи.

Тогава ясно се вижда как комплексът е разположен вертикално върху склона, а осветените фасади се издигат над реката.

Това е една от причините речните круизи вечер да бъдат толкова популярни сред фотографите.

Как да избегнете най-големите тълпи?

Хунъя Дун е изключително популярно място, особено вечер.

Ако искате по-спокойно преживяване:

Посетете го по-рано

Пристигнете преди пиковия вечерен час.

Така ще имате възможност да разгледате архитектурата спокойно.

Останете до по-късно

След първоначалния вечерен пик част от посетителите започват да се разотиват.

Изберете делничен ден

Уикендите и празничните периоди обикновено са значително по-натоварени.

Разгледайте околните улици

Не се концентрирайте само върху главната площадка.

Чунцин предлага много интересни гледки от съседните улици и мостове.

Хунъя Дун се намира в района Yuzhong, в централната част на Чунцин.

Най-практично е да използвате градския релсов транспорт и след това да продължите пеша.

Тъй като Чунцин е град с много нива, не се изненадвайте, ако навигацията ви покаже маршрут, който изглежда странно.

Понякога най-близкият вход не означава най-лесния вход.

Затова при първото посещение е добре да следвате указателните табели към Hongyadong / 洪崖洞 и да проверите на кое ниво се намирате.

Най-доброто време за фотография

За фотография особено интересно е времето около синия час – периодът след залез, когато небето все още не е напълно тъмно, а изкуственото осветление вече е включено.

Тогава получавате:

синьо небе;

топли фасади;

отражения във водата;

светлини от мостовете;

небостъргачи на заден план.

Това често създава по-дълбока и естествена снимка от кадър, направен в пълен мрак.

Хунъя Дун – мястото, което обобщава Чунцин

Хунъя Дун е много повече от красива сграда.

Той е своеобразно обобщение на характера на Чунцин.

Тук се срещат традиционната Баю култура и съвременният град. Дървените диаодзяолоу стоят до небостъргачи, пешеходните улици се изкачват и спускат по склона, а под тях текат Яндзъ и Джалинг.

През деня Хунъя Дун разкрива своята архитектура и история.

След залез той се превръща в море от светлини.

А когато погледнете комплекса от другия бряг или от река Яндзъ, разбирате защо това място се е превърнало в един от най-разпознаваемите символи на Чунцин.

Ако посещавате града за първи път, Хунъя Дун почти сигурно трябва да бъде в маршрута ви – не само заради снимките, а защото от него можете да видите в един кадър планинския релеф, традиционната архитектура, огромния съвременен град, мостовете и двете велики реки на Чунцин.

Статия на Кристина Тенева

Снимки:Unsplash, Pixels, Pixabay