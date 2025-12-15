понеделник, декември 15, 2025
Доставките на мобилни телефони в Китай са се увеличили с 8,7% през октомври

Редактор

Доставките на мобилни телефони в Китай са се увеличили с 8,7% на годишна база до близо 32,27 милиона бройки през октомври 2025 г., показват актуални данни на Китайската академия за информационни и комуникационни технологии (CAICT).

Приблизително 90,9% от доставките през октомври са били 5G мобилни телефони, което е близо 29,33 милиона бройки и увеличение с 9,7% на годишна база.

Броят на потребителите на 5G мобилни телефони в Китай е надхвърлил 1,18 милиарда до края на октомври тази година – нетно увеличение от 170 милиона спрямо края на 2024 г. и представлява 64,7% от всички потребители на мобилни телефони в страната.

Китай също така е отбелязал значителен ръст в броя на 5G базовите си станции тази година. Към края на октомври в страната е имало около 4,76 милиона 5G базови станции, с нетно увеличение от 507 000 спрямо края на миналата година, като това представлява 37% от всички мобилни базови станции.

През първите 10 месеца на 2025 г. телекомуникационната индустрия на Китай е запазила стабилните си резултати. Приходите ѝ са надхвърлили общо 1,46 трилиона юана (206 милиарда долара) през този период, което представлява увеличение с 0,9% на годишна база.

