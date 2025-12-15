Камен Алексиев е новият председател на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново

Той поема поста от Бончо Генчев.

С дългогодишен опит както на терена, така и в административната структура на футбола, Алексиев идва с богат професионален профил и ясна визия за развитието в региона.

Като бивш международен рефер, председател на Съдийската комисия към ЗС на БФС – Велико Търново и член на националната Съдийска комисия, той носи сериозна експертиза в управлението, организацията и развитието на съдийството.

Алексиев е завършил „Българска филология“ във Великотърновския университет и има професионален опит като треньор и преподавател по баскетбол в Ученическата спортна школа и Спортното училище в града. Кариерата му като футболен съдия преминава през „А“ и „Б“ професионални групи, а в периода 1999 – 2003 г. той е арбитър на ФИФА и УЕФА. Професионалният му път включва още ръководни позиции, сред които регионален директор на Държавната лотария и заместник-областен управител на Велико Търново.

Българският футболен съюз пожелава на Камен Алексиев успешна и ползотворна работа като председател на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново.

