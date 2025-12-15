Благотворителна кампания „Подай ръка на Риждество Христово 3“

Започва КАМПАНИЯТА „ПОДАЙ РЪКА ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 3“- за набиране на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за хора в нужда:

„Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.“ /Мат. 5:7/

С благословението на Негово Светейшество Софийският митрополит и Патриарх Български Даниил, с подкрепата и съдействието на Архиерейско наместничество- Кюстендил, енориашите към храм „Св. Димитър“- гр. Кюстендил обявяват началото на традиционната благотворителна кампания на милосърдието и доброто християнско дело, за набиране на хранителни продукти, под надслов „Подай ръка за Рождество Христово 3“.

Целта на организаторите е не просто да се дарят продукти от „първа необходимост“, а да се осигури празнична трапеза за нуждаещите се. Всеки, който желае да се включи, може да донесе в храм „Св. Димитър „- кв. Капията до 23.12.25г.: БРАШНО, ОЛИО, ОЦЕТ, ОРИЗ, БОБ, ЛЕЩА, КОНСЕРВИ, ПЛОДОВЕ, ЛАКОМСТВА и т.н., като МОЛИМ ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПО-КРАТЪК СРОК НА ГОДНОСТ, да се донесат в храма след 18.12.2015г.

Също така, ако ПОЗНАВАТЕ ВЪЗРАСТНИ САМОТНИ ХОРА или семейства в НЕРАВНОСТОЙНО положение, които бихте желали да бъдат ПОДПОМОГНАТИ – можете да ни ПРЕДОСТАВИТЕ техните имена, адрес и телефон – на 0888688095!

И тази година в кампанията се включват и по-младите енориаши на храм „Св. вмчк Димитър Солунски“, които ще участват активно, както в организацията и набирането на храни и продукти, така и в тяхното раздаване. В кампанията ще се включат отново и ученици от 6-то ОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. С това свое дело, младите енориаши искат да дадат пример на своите връстници. Вярата в Бога е живот, но и дела, – дела на любов, милосърдие и надежда, които са необходими като част от живота на младото поколение, за изграждането на християнско, стабилно, отговорно и здраво общество!

Вече няколко години, кампанията за подпомагане на хора в неравностойно положение, жъне огромен успех, като обединява институциите, бизнеса и християните с добри и щедри сърца, от Кюстендил, и региона. Благодарение на дарителите, доброволците раздадоха тонове хранителни продукти, ваучери за пазаруване на стойност над 5000лв , на стотици хора в нужда и възрастни наши съграждани.

Енориашите, подпомагани от местното духовенство, призовават за поредна година да се сплотим и да „подадем ръка „, в навечерието на един от най-светлите християнски празници- „Рождество Христово“!

„Бедните,- говори Св. Йоан Златоуст,- са лекари на нашите души, защото ти не толкова им даваш, колкото получаваш; даваш пари, а получаваш царството небесно;“

Ако желаете да се включите като доброволец за пакетирането и разнасянето на продуктите, се обадете на горепосочения телефон за връзка.

Нека Божието благословение и велика милост да бъдат над всички вас. Амин!

