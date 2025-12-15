Продължават празничните акценти от богатата програма на Община Пещера, посветена на Коледните и Новогодишни празници.

Днес, 15 декември, площад „България“ ще се превърне в сцена на традиции, светлина и усмивки, които ще стоплят сърцата на малки и големи.

От 12:00 ч. жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на възстановка на „Коледни и новогодишни традиции в семейството“, подготвена с много обич и настроение от членовете на Клуб на пенсионера „Надежда“.

Празничната програма продължава в 17:00 ч. с концерта „Коледа е светлина“, в който ще се изявят талантливите ученици от НУ „Михаил Каролиди“, носейки магията на Коледа чрез музика и песни.

В 17:30 ч. ще се състои тържествената церемония по награждаване на деца с изявени дарби от община Пещера- признание за таланта, труда и вдъхновението на младите надежди на града.

Кулминацията на празничния ден ще бъде в 18:00 ч., когато всички ще станат свидетели на пъстро и весело цирково шоу „Карнавал на усмивките“, обещаващо много смях и добро настроение.

Община Пещера кани всички да споделят празничните мигове и заедно да посрещнат Коледа с радост, светлина и надежда.

Facebook

Twitter



Shares