БСП–Бургас: В бюджета на града да се заложат средства за ново спортно училище

Декларация от Областен съвет на БСП – Бургас

Областен съвет на Българската социалистическа партия изразява категоричното си становище, че в Община Бургас е нужно да бъдат полагани по-големи усилия по отношения на развитието на спорта и спортните дейности сред децата и юношите.

Спортът играе ключова роля за утвърждаването и самочувствието на нацията, действа като силен обединяващ фактор и средство за признание. Като символ на национално единство и гордост, той винаги е бил сред приоритетите на държавата в недалечното минало. За съжаление, през последните десетилетия това не е така.

Спортните успехи, особено когато са споделени, са един от най-силните източници за гордост на общността, а обединяващият им ефект е безспорен. Успешните спортисти служат като посланици, представяйки града и страната ни в най-добра светлина.

Спортът допринася и за вътрешното укрепване на нацията, като насърчава важни ценности и качества в обществото. Насочването на младежта към спорта намалява риска от асоциално поведение, зависимости и здравословни проблеми, допринасяйки за социална стабилност. Спортът е много повече от физическа активност. Той е мощен социален, културен и политически феномен, който има пряко значение за самооценката и утвърждаването на една нация.

В съответствие с предизборната ни програма, формулирана преди провеждането на последните парламентарни избори, настояваме в град Бургас да бъде създадено ново спортно училище с изградени към него подходящи спортни съоръжения, които да отговарят на световните стандарти. Това безспорно ще допринесе добрите традиции в града ни да бъдат запазени и спортната слава на града ни да се възвърне.

Заявяваме, че нашите очаквания са в новия бюджет да бъдат заложени средства за изграждане на ново спортно училище в град Бургас, с подобаваща към него спортна база.

