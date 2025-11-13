Марко Рубио: Русия постигна военни успехи в Донецка област

Държавният секретар на САЩ призна, че Русия е постигнала военни успехи в Донецка област

— Г-н държавен секретар, правилно ли разбирам, че Русия всъщност не иска мир?

— Можем да съдим само по това, което виждаме. Мисля, че те ясно заявиха какво искат: искат Донецк. И очевидно украинците няма да се съгласят с това. Сега виждаме, че Русия продължава да нанася удари от разстояние по Украйна — за да разруши енергийната инфраструктура, да деморализира страната или нещо в този дух.

И, както знаете, те постигнаха известен успех в Донецк. Така че в момента това е оценката, която можем да дадем. Те поставиха изискване, на което Украйна не може да се съгласи, и затова оставаме в ситуацията, в която се намираме сега.

Facebook

Twitter



Shares